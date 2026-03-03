Psoriasi: negli ospedali con il Bollino rosa, fra cui l'Aoup, consulenze e servizi gratuiti

Una giornata interamente dedicata alla psoriasi, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: l’11 marzo anche l’Aoup aderisce all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda Ets in collaborazione con Sidemast, la Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, e con il patrocinio di Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza). In oltre 90 presidi aderenti al network con il Bollino rosa, saranno offerti alla popolazione visite dermatologiche, consulenze ed eventi informativi.

A Pisa si prevedono visite, colloqui e consulenze specialistiche l’11 marzo per le persone con psoriasi (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17) all’Ospedale Santa Chiara, Edificio 11, II piano, ambulatorio nr. 5. E’ obbligatoria la prenotazione all’indirizzo: info.dermopisa@gmail.com (in ordine cronologico, fino a esaurimento dei posti disponibili).

La psoriasi è una malattia cronica che interessa circa il 2-3% della popolazione generale. Sebbene la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi e si caratterizza per lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – si tratta a tutti gli effetti di una patologia sistemica, associata a artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali. L’impatto non è soltanto clinico: il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può condizionare profondamente la sfera relazionale, sociale e professionale, con ripercussioni sul benessere psico-emotivo e sulla qualità della vita.

Sebbene non esista una terapia definitiva, oggi sono disponibili opzioni terapeutiche sempre più efficaci e personalizzate. Se nelle forme lievi si ricorre prevalentemente a trattamenti topici, nelle forme moderate-severe – che interessano circa un paziente su tre – possono essere indicati fototerapia, farmaci sistemici e biologici.

Nonostante le innovazioni terapeutiche, tuttavia, persistono criticità nella diagnosi tempestiva e nella gestione integrata della patologia, che richiede un approccio multidisciplinare. Ecco perché iniziative come questa possono favorire una migliore pesa in carico di questa malattia.

L’elenco completo delle strutture aderenti e dei servizi disponibili è consultabile sul sito http://www.bollinirosa.it . L’iniziativa in Aoup è coordinata dalla referente aziendale Bollini rosa Federica Marchetti.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio stampa

