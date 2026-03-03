"La Regione Toscana si conferma motore dello sviluppo sportivo del nostro territorio, stanziando risorse importanti per la comunità di Castelfranco".

Con queste parole Matteo Trapani (PD), consigliere regionale eletto in provincia di Pisa, annuncia l’approvazione della delibera di Giunta che formalizza il contributo straordinario di 300.000 euro per la costruzione della nuova pista di atletica presso l’impianto sportivo 'O. Martini'.

Il finanziamento è un intervento diretto inserito nella Legge di Bilancio 2026 su proposta del presidente Eugenio Giani.

"Questo stanziamento fa parte di una serie di investimenti strategici per la nostra provincia che noi consiglieri di maggioranza abbiamo sostenuto con convinzione, nonostante il voto contrario delle opposizioni di centrodestra durante l’approvazione del bilancio in Consiglio Regionale", sottolinea Trapani. "È la dimostrazione che la Regione non fa distinzioni di colore politico quando si tratta di investire sul benessere dei cittadini: finanziamo un'opera attesa mettendo l'interesse dei cittadini davanti alle appartenenze politiche, a differenza di chi a Firenze ha votato contro queste risorse per il territorio".

Tuttavia, Trapani avverte che l'efficacia di questo sforzo regionale dipende ora dalla capacità operativa del Comune di Castelfranco di Sotto. La convenzione prevede infatti che i lavori debbano essere conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2026.

"La Regione ha garantito la copertura finanziaria necessaria su proposta del presidente Giani. Adesso il Comune deve correre per non perdere questa opportunità e rispettare i tempi tecnici per la rendicontazione. L'accordo è chiaro: il saldo del contributo arriverà solo a fronte del completamento dell'opera nei termini stabiliti. Come consiglieri regionali del territorio vigileremo affinché non ci siano ritardi e affinché venga data la giusta visibilità al sostegno economico della Regione, che rimane l’unico vero artefice di questo importante risultato per lo sport locale".

