San Romano, stop ai lavori alla stazione, l'opposizione: "La sindaca contraddice sé stessa"

Le consigliere Reali Lara, capogruppo del Gruppo Misto, e Divito Vanessa, capogruppo di Idee in Comune, intervengono sull'interruzione del secondo lotto dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di San Romano. Nella nota, sollevano dubbi sulla continuità politica e tecnica rispetto alla precedente amministrazione, commentando le dichiarazioni della sindaca di Montopoli in Val d'Arno, Linda Vanni, e chiedono chiarimenti su come rendere l'area della stazione funzionale e sicura per la comunità.

"Nell’ultimo Consiglio Comunale del 26/02/2026, la Sindaca Vanni ha dichiarato che il progetto di riqualificazione della stazione non verrà completato in quanto non sarà cantierizzato il 2°lotto.

L’amministrazione è arrivata a questa scelta affermando che il progetto del 2019 era completamente diverso e aveva una stima dei costi non adeguata alle spese sostenute e che dovevano essere già state previste. Riportiamo le esatte parole della Sindaca “Io che facevo parte di quella amministrazione , se avessi saputo che un progetto, che doveva costare circa 300.000 mila euro sarebbe costato molto di più… Quando si fanno le opere si deve pensare anche alla fattibilità economica e anche se ne vale la pena fare un’opera faraonica in mezzo al deserto, per questo il secondo lotto non si farà mai.”

In Consiglio l’Architetto Toti sull’argomento è intervenuta elencando gli imprevisti sostenuti e concludendo dicendo che, anche se la Sindaca è stata molto categorica da un punto di vista tecnico, si dovrebbe pensare a qualcosa di più economico per mettere almeno in sicurezza l’uscita dei pedoni dalla stazione.

Noi consiglieri di minoranza Reali, Storti, Michelini, Divito ,come abbiamo già precisato anche in C.C, rileviamo che la Sindaca smentisce uno dei progetti su cui si è fondata la campagna elettorale della sua compagine politica nel 2019, quindi smentisce se stessa e la giunta di cui ha fatto parte dal 2014 al 2024.

Questo progetto a cui la giunta Capecchi ha lavorato moltissimo aveva l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’ area garantendo più decoro, più sicurezza, più vivibilità per i residenti per i pendolari e più servizi per tutti.

Con la decisione assunta, la Sindaca distorce completamente le finalità per cui era stato concepito tanto che a oggi l’area antistante la stazione risulta meno vivibile e meno sicura di prima per tutti gli utenti della strada. Ovvio che ci sorprendiamo delle dichiarazioni da Lei fatte e che si contraddice su quanto dichiarato.

Ancora il 03/08/2024 la Sindaca in occasione dell’apertura del parcheggio facente parte del 1° lotto, preannunciava il completamento dell’opera e l’attivazione del 2° lotto mostrando in un video estremo entusiasmo per la realizzazione di questo parcheggio e ne decantava i vari usi possibili, comprese iniziative culturali, mostre e feste per le quali aveva già previsto tutto.

Si ricorda che in interviste pre-elettorali la Sindaca ha più volte confermato di essere in continuità con l’operato della precedente giunta Capecchi in merito alle opere condivise, come la stazione di San Romano d’importanza strategica per tutto il territorio comunale.

Come è possibile, ora, disconoscere in maniera così repentina la polarità del progetto sia per il trasporto locale che per la rigenerazione urbana? Qual è quindi l’intervento alternativo alla realtà del 2° lotto affinché l’area sia comunque funzionale e correttamente usufruibile?

La frazione e l’intera comunità hanno diritto a delle risposte"

Reali Lara capogruppo GRUPPO MISTO e Divito Vanessa capogruppo IDEE IN COMUNE

Notizie correlate