Scippo in strada a San Romano, soccorsa la vittima caduta dalla bicicletta

Scippo in pieno pomeriggio a San Romano, nel territorio di Montopoli in Val d’Arno. Vittima una donna che, da quanto si apprende, si trovava a bordo di una bicicletta e sarebbe caduta a terra. È successo sul Lungarno Guicciardini, la strada che costeggia il retro della stazione ferroviaria e il fiume.

Non è nota al momento la dinamica dell’accaduto, per il quale sono intervenuti i carabinieri. Sul posto anche i soccorsi sanitari inviati dal 118 per assistere la donna, una 55enne. Quest’ultima sarebbe finita a terra, riportando alcuni traumi ed escoriazioni a causa della caduta. Per questo è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.