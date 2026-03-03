Gpl stoccato in modo irregolare nel Pisano: sequestrate 127 bombole, 2 denunce

Sequestrate 127 bombole di Gpl per un totale di 1.990 chilogrammi di gas e denunciati due esercenti per irregolarità nella detenzione di prodotti energetici. È il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pisa nell’ambito dei controlli sul rispetto del Testo Unico Accise.

Nel primo intervento, i militari della Compagnia di San Miniato hanno individuato, presso un distributore di carburanti a Santa Maria a Monte, 49 bombole di Gpl per complessivi 601 chilogrammi di gas, custodite in locali prefabbricati chiusi ermeticamente e ritenuti non idonei allo stoccaggio di materiale pericoloso.

In un secondo controllo, eseguito dalla Compagnia di Pontedera in un esercizio commerciale di Terricciola, sono state rinvenute 78 bombole per 1.389 chilogrammi di gas, oltre a un serbatoio interrato con capacità dichiarata di 875 chilogrammi, anch’esso detenuto in maniera irregolare.

Gli accertamenti hanno evidenziato il superamento dei limiti di capacità previsti dalla normativa vigente, circostanza che impone specifici adempimenti, tra cui i controlli dei Vigili del Fuoco e la presentazione della S.C.I.A. antincendio, risultata in un caso del tutto assente. Le modalità di stoccaggio rilevate, prive delle necessarie misure di sicurezza, hanno configurato un concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Alla luce delle violazioni riscontrate, i finanzieri hanno disposto il sequestro penale delle bombole e delle aree interessate, denunciando i due responsabili alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa per violazioni degli articoli 678 e 679 del Codice penale e dell’articolo 20 del decreto legislativo 139/2006. Le bombole sono state trasferite in depositi autorizzati sotto custodia giudiziaria.

