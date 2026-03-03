Lotta a sfruttamento lavoro: a Firenze iniziativa con Landini, Tescaroli, Giani

Economia e Lavoro Firenze
(foto gonews.it)

Lotta allo sfruttamento sul lavoro: domani mercoledì 4 marzo a Firenze, presso Palazzo Sacrati Strozzi in piazza Duomo, dalle ore 9:15 è in programma l’iniziativa “Tutelare il lavoro, contrastare lo sfruttamento” organizzata da Cgil Toscana, Regione Toscana, Smile Toscana e Soleil.

Tra gli ospiti (animeranno il panel finale dalle 12) Maurizio Landini (segretario generale Cgil), Luca Tescaroli (Procuratore della Repubblica a Prato), Eugenio Giani (presidente Regione Toscana) e Alberto Lenzi (assessore al lavoro Regione Toscana). Protagonisti della mattinata saranno lavoratori e lavoratrici che si sono emancipati da situazioni di sfruttamento nei settori moda, servizi, agricoltura e nautica.

L’iniziativa ha lo scopo di raccontare, attraverso numeri, pratiche e storie, l’attività del progetto Soleil (che accompagna l’inclusione di persone migranti vittime di sfruttamento) e tracciare le traiettorie future del contrasto allo sfruttamento del lavoro.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

