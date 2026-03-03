Si inaugura a Empoli il Centro Tecnologia Sportiva di ACSI Sport Toscana

ACSI Sport Toscana SSDRL Impresa Sociale inaugura a Empoli il Centro Tecnologia Sportiva, uno spazio dedicato a un approccio innovativo che unisce sport, funzioni esecutive e abilità cognitive, con l’utilizzo di tecnologie sportive per allenare e misurare i processi di attenzione, autocontrollo, pianificazione, memoria di lavoro e flessibilità cognitiva.

Il Centro nasce con una missione chiara: fare dello sport uno strumento efficace di crescita fisica e mentale verso l’autonomia, integrando allenamento cognitivo-motorio e tecnologia sportiva per potenziare funzioni esecutive, abilità cognitive e competenze motorie. Promuoviamo percorsi misurabili, personalizzati e inclusivi, costruiti in rete con famiglie, scuola e servizi, per migliorare benessere, partecipazione sociale e qualità della vita di bambini, ragazzi e adulti con bisogni diversi.

Le evidenze scientifiche mostrano che l’attività fisica, soprattutto se regolare e cognitivamente ingaggiante, può favorire attenzione, autocontrollo, memoria di lavoro e flessibilità cognitiva (funzioni esecutive), con ricadute positive sull’apprendimento e sulla vita quotidiana (Hillman et al., 2008; Best, 2010; de Greeff et al., 2018; Song et al., 2023). In questo processo, il supporto tecnologico rende il potenziamento un momento di feedback immediato e consapevolezza, trasformando l’allenamento in un’esperienza motivante e “visibile”: misuriamo i progressi, rendiamo gli obiettivi chiari e adattiamo con precisione intensità, difficoltà e carico, così che ogni percorso sia più aderente alla persona e più efficace nel tempo.

Durante l’evento sarà presentato il metodo di intervento attraverso una breve introduzione e la proiezione di un video, a cui seguiranno visite guidate nei diversi ambienti e una dimostrazione delle tecnologie utilizzate. Per garantire un’esperienza ordinata e sicura, l’accesso alle visite sarà organizzato per turni.

L’inaugurazione si terrà sabato 7 marzo 2026, dalle 15:00 alle 17:00, presso la sede di Via Berni 9/B, Empoli. L’evento è rivolto ai genitori delle associazioni, ai referenti delle realtà territoriali (sportive e non), alle istituzioni e ai partner di rete.

PRENOTAZIONI / CONTATTI

Segreteria: 0571 1591467 (lun–gio 9:30–12:30)

info@acsisporttoscana.i

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate