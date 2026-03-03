SPI CGIL avvia un questionario anonimo sulle condizioni degli over 65 a Montespertoli

Un’indagine conoscitiva per comprendere meglio bisogni, difficoltà e qualità della vita delle persone anziane sul territorio comunale. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Sindacato Pensionati Italiani (SPI) CGIL Firenze, che nei prossimi giorni avvierà a Montespertoli la somministrazione di un questionario anonimo rivolto agli over 65.

Lo strumento, pensato come raccolta diretta di informazioni, intende offrire un quadro aggiornato sulle condizioni di vita della popolazione anziana, con particolare attenzione a temi come la solitudine, le reti di supporto familiare, l’autonomia nella gestione quotidiana, la situazione economica, l’accesso ai servizi sociosanitari e la mobilità sul territorio.

L’indagine nasce dalla volontà di ascoltare in modo strutturato la voce delle persone anziane, intercettando criticità e nuove esigenze che attraversano una fascia di popolazione sempre più centrale nella vita delle comunità locali. Secondo i principi dello SPI CGIL, iniziative di questo tipo rappresentano uno strumento fondamentale per contrastare l’emarginazione, rafforzare la tutela sociale e promuovere condizioni di maggiore inclusione e dignità per le persone anziane.

I risultati del questionario potranno contribuire a orientare in maniera più efficace le future politiche sociali e territoriali, partendo dall’esperienza concreta e quotidiana degli over 65 residenti a Montespertoli. Il questionario sarà disponibile anche in formato cartaceo e potrà essere ritirato presso la sede SPI CGIL di Montespertoli (via Roma 8) oppure online al LINK

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa