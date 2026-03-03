T.N.T. Empoli protagonista tra Trofeo Europa e Campionati Regionali

Domenica 8 marzo 2026, il T.N.T. Empoli sarà protagonista in casa con la 19esima edizione del Trofeo 'Europa' per Esordienti 'A' e 'B', in programma presso la piscina comunale di Viale delle Olimpiadi. La manifestazione, di carattere interregionale, prevede che ogni atleta possa disputare un massimo di tre gare individuali, oltre a una staffetta con la propria società.

Il programma prevede le gare degli Esordienti 'B' al mattino, a partire dalle 8.50, mentre nel pomeriggio, dalle 15.20, sarà il turno del gruppo 'A'.

Parallelamente, da venerdì 6 a domenica 8 marzo, cinque nuotatori del club empolese saranno impegnati nei Campionati Regionali in vasca corta di Categoria, al Centro Federale di Livorno - Bastia. Hanno centrato le qualificazioni: Sirio Bartalucci: 50, 100 e 200 rana; 50, 100 e 200 dorso; Domenico Cassiano: 200 stile; Leonardo Andrea Doccini: 200 farfalla, 400, 800 e 1500 stile; Andrea Nania: 50, 100 e 200 farfalla; 100 e 200 dorso; Gabriele Pagliai: 50 dorso, 50 stile; 50, 100 e 200 farfalla; 200 misti.

Nel frattempo, nella sezione femminile della medesima rassegna toscana, appena conclusasi, le biancazzurre hanno confermato la loro qualità anche come squadra. Tra i risultati più significativi: Anita Savino: quinto posto nei 100 farfalla Senior; Melania Doccini: quinto posto nei 100 stile Junior; Caterina Fabiani: ottava nei 400 stile Ragazze; Lucia Russetti: quattordicesima nei 400 stile Ragazze; Arianna Nucci e Lavinia Savino: 15ª e 16ª nei 50 rana Junior; Allegra Capecchi: 15ª nei 50 rana Ragazze; Chiara Russetti: due volte settima negli 800 e 1500 stile Cadetti.

Per quanto riguarda le staffette Junior, entrambe le formazioni hanno concluso al sedicesimo posto: 4x100 stile: Carlotta Caruso, Melania Doccini, Lavinia Savino e Ginevra Lavezzo; 4x100 misti: Ginevra Lavezzo, Arianna Nucci, Melania Doccini e Carlotta Caruso.

