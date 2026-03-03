Tornati in Italia i 14 giovani toscani dell’Opera La Pira da Beirut

Sono rientrati in Italia questa mattina i 14 giovani toscani che partecipavano a una missione dell’associazione fiorentina Opera La Pira in Libano. Il trasferimento all’aeroporto di Beirut, nonostante fosse accompagnato dal suono delle sirene e da alcuni boati in lontananza, è avvenuto senza problemi.

I ragazzi hanno atterrato regolarmente a Roma e da lì potranno fare ritorno alle loro famiglie. L’associazione ha confermato che tutti i partecipanti stanno bene e hanno completato la missione come previsto.

L’evento segna il successo delle attività di solidarietà internazionale portate avanti dall’Opera La Pira, anche in contesti caratterizzati da tensioni locali.