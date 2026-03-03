Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera a Dubai: "Aiutateci a tornare a casa"

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Tra gli aretini bloccati su una nave da crociera a Dubai anche Fabrizio Labianca, agente di viaggio di Sansepolcro, che lancia un appello per il ritorno a casa del gruppo chiedendo un intervento diretto del ministero degli Esteri per favorire il rimpatrio. Da giorni i turisti toscani sono fermi sulla nave dopo che il rientro previsto nel pomeriggio di domenica è saltato a causa dell'escalation militare che ha coinvolto il Medio Oriente. Come loro molti altri italiani sono ancora negli Emirati Arabi Uniti, in attesa di rientro (la testimonianza della giovane empolese Guenda Di Dio Faranna, a Dubai per studio).

Secondo quanto affermato da Labianca ci sarebbe una procedura per il rientro delle migliaia di persone ferme negli Emirati, "siamo in costante contatto con le autorità competenti - ha detto - ma abbiamo bisogno di un supporto concreto per organizzare il rientro". Da quanto avrebbe saputo il gruppo, sarebbe stata annunciata una parziale riapertura dei voli ma ancora non c'è certezza di poter rientrare nelle prossime ore, dato l'elevato numero di passeggeri in attesa di poter prendere i voli disponibili. A bordo della nave si troverebbero circa 570 italiani, di cui una sessantina dalla provincia di Arezzo.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
1 Marzo 2026

Iran, turisti aretini bloccati sulla nave da crociera a Dubai

Cresce la preoccupazione per un gruppo di turisti aretini rimasti bloccati su una nave da crociera ormeggiata nel porto di Dubai. La comitiva, numerosa, comprende viaggiatori provenienti non solo dal [...]

Arezzo
Cronaca
26 Febbraio 2026

Arezzo, pensionato vittima della 'truffa del finto carabiniere': i militari recuperano 33mila euro

Un pensionato di Arezzo è riuscito a salvare gran parte dei suoi risparmi grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia locale. L'uomo era stato contattato da un truffatore che si [...]

Firenze
Cronaca
24 Febbraio 2026

Treni sospesi sulla linea Roma-Firenze per verifiche tecniche nel Fiorentino

Circolazione ferroviaria temporaneamente sospesa dalle 7:15 sulla linea convenzionale Roma-Firenze, nel tratto compreso tra Incisa e Rignano sull’Arno, per consentire verifiche tecniche alla linea. La sospensione riguarda il segmento nel [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

torna a inizio pagina