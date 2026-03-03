Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera a Dubai: "Aiutateci a tornare a casa"

Tra gli aretini bloccati su una nave da crociera a Dubai anche Fabrizio Labianca, agente di viaggio di Sansepolcro, che lancia un appello per il ritorno a casa del gruppo chiedendo un intervento diretto del ministero degli Esteri per favorire il rimpatrio. Da giorni i turisti toscani sono fermi sulla nave dopo che il rientro previsto nel pomeriggio di domenica è saltato a causa dell'escalation militare che ha coinvolto il Medio Oriente. Come loro molti altri italiani sono ancora negli Emirati Arabi Uniti, in attesa di rientro (la testimonianza della giovane empolese Guenda Di Dio Faranna, a Dubai per studio).

Secondo quanto affermato da Labianca ci sarebbe una procedura per il rientro delle migliaia di persone ferme negli Emirati, "siamo in costante contatto con le autorità competenti - ha detto - ma abbiamo bisogno di un supporto concreto per organizzare il rientro". Da quanto avrebbe saputo il gruppo, sarebbe stata annunciata una parziale riapertura dei voli ma ancora non c'è certezza di poter rientrare nelle prossime ore, dato l'elevato numero di passeggeri in attesa di poter prendere i voli disponibili. A bordo della nave si troverebbero circa 570 italiani, di cui una sessantina dalla provincia di Arezzo.

