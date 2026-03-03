"Un giorno in Comune": appuntamento il 5 marzo a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli ricorda l’appuntamento con “Un giorno in Comune”, iniziativa dedicata alla cittadinanza attiva che permette di conoscere da vicino la macchina amministrativa, osservando il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali. La giornata si svolgerà giovedì 5 marzo presso il Palazzo Comunale in Piazza del Popolo 1, articolata in due fasce orarie a scelta: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00.

Durante la giornata sarà possibile visitare gli uffici, confrontarsi con amministratori e personale comunale e approfondire i principali ambiti di attività, dalla gestione delle pratiche ai servizi per i cittadini.

Partecipazione su prenotazione scrivendo a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it o chiamando il 0571 600255

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa