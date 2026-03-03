Use Computer Gross-Mens Sana, botteghini chiusi

In vista della partita in programma sabato sera alle 21 al pala Sammontana, alla luce dei consueti problemi strutturali dell’impianto di via Martini, la società biancorossa ha definito con le autorità competenti le modalità per la vendita dei tagliandi.

I biglietti che spettano da regolamento alla società ospite saranno gestiti direttamente dalla società senese. Per gli empolesi il costo del biglietto è fissato in 1 euro e sarà possibile acquistarlo solo in prevendita al palazzetto a partire da martedì 3 marzo. Sabato sera i botteghini resteranno chiusi.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa