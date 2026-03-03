Arte contemporanea e cultura del vino si incontrano a Vinci con 'Di-vino. Degustazioni d’arte contemporanea – Dal calice al gesto', il nuovo ciclo di mostre ospitato dall’Enoteca della Fattoria Dianella 1.

Il progetto prende avvio sabato 7 marzo alle ore 17.30 con l’inaugurazione della mostra di Barbara Pratesi, pittrice, prima artista protagonista di un percorso che accompagnerà il pubblico fino all’estate, per concludersi il 25 luglio con una mostra collettiva ai Cipressi di Dianella.

Ispirato alle radici etrusche del territorio, Di-vino nasce dall’idea che il vino non sia solo prodotto agricolo, ma esperienza culturale e sensoriale, capace di attraversare il tempo. Nell’antichità il vino era rito e conoscenza, spesso affidato allo sguardo femminile; oggi cinque artiste contemporanee raccolgono questa eredità, entrando in dialogo con un vino dedicato della Fattoria Dianella 1, scelto attraverso un percorso sensoriale e interpretativo. Ogni inaugurazione diventa così un momento di incontro tra arte, vino e pubblico.

Nel corso dell’evento del 7 marzo sarà degustato Helice, bollicina Dianella 1 scelta in relazione alla ricerca artistica di Barbara Pratesi. Insieme all’artista saranno presenti la curatrice Irene Michelin e gli esperti del vino dell’azienda, per raccontare il dialogo tra opere e calici.

Il calendario proseguirà con le mostre di Chiara Lunardi, Lizzy Sainsbury, Anna Sofia Bastianoni e Barbara Fluvi, fino all’evento finale collettivo di luglio. Il progetto è realizzato in collaborazione con Art-Alive.eu e con l’associazione I Colori del Silenzio, ed è a ingresso libero, aperto al pubblico.

Enoteca Dianella 1 – Wine Shop, Via Pietramarina 102, Vinci

Inaugurazione: Sabato 7 marzo 2026, ore 17.30

Orari mostra: 09.00–13.00 / 16.00–20.00

Fonte: Fattoria Dianella 1 - Ufficio Stampa

