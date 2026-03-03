Vinci, scade il 5 marzo il termine per partecipare al bando del Tourist Bus

Le ditte di trasporto interessate trovano il bando nel sito del Comune di Vinci
È in scadenza il termine di presentazione della domanda per la partecipazione all'avviso pubblico redatto dal Comune di Vinci per la manifestazione di interesse finalizzata all'istituzione del servizio di bus navetta turistico per il periodo che va del 1° di aprile al 1° novembre 2026.
C'è tempo infatti fino alle 12 di giovedì 5 marzo per presentare il modulo di domanda.
L'avviso è rivolto prevalentemente alle imprese che abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento dell’attività di trasporto persone o autonoleggio con o senza conducente o trasporto turistico ricreativo.
L'obiettivo dell'avviso è quello di individuare il gestore del servizio di navetta turistica che possa collegare il borgo vinciano con la casa natale di Leonardo ad Anchiano mediante minibus, autobus, trenini elettrici, trenini turistici o i cosiddetti trenini lillipuziani, per il periodo che va da aprile e tutto ottobre.
Al link https://www.comune.vinci.fi.it/novita/avviso-manifestazione-interesse-tourist-bus-2026/ le informazioni complete sulla partecipazione all'avviso e il modulo di domanda, da inviare via pec a comune.vinci@postacert.toscana.it.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
