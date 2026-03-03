Violenze sulla madre, 19enne allontanata da casa a Portoferraio

Portoferraio
La giovane avrebbe da tempo aggredito e minacciato di morte la madre, arrivando più volte a impugnare coltelli da cucina

Una 19enne è stata allontanata dalla propria abitazione e le è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla madre convivente, a seguito di numerosi episodi di violenza domestica. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane avrebbe da tempo aggredito e minacciato di morte la madre, arrivando più volte a impugnare coltelli da cucina.

La denuncia è stata presentata dalla madre, una donna di 40 anni, che convive con la figlia, il nuovo compagno e un’altra figlia. La donna ha riferito violenze iniziate nell’estate scorsa, tra percosse, lanci di oggetti e minacce reiterate, spesso legate all’assunzione di sostanze stupefacenti da parte della 19enne. L’episodio più grave è avvenuto pochi giorni fa: rimasta senza chiavi, la ragazza avrebbe infranto il vetro di una portafinestra per entrare in casa e rivolto minacce di morte, ribadite anche tramite messaggi telefonici.

Temendo per la propria sicurezza e quella dei familiari, la madre si è rivolta ai carabinieri. È stata attivata la procedura del Codice Rosso, prevista per i casi di violenza domestica, e i militari hanno eseguito un’ordinanza del gip del Tribunale di Livorno, disponendo l’allontanamento immediato della giovane dalla casa familiare.

