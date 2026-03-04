A Castelfranco di Sotto prende il via 'Bambine e Bambini in Circolo': laboratori creativi e letture animate per i più piccoli

Prende il via sabato 7 marzo “Bambine e Bambini in Circolo”, un nuovo ciclo di appuntamenti dedicato ai più piccoli, con attività pensate per favorire l’espressione creativa, la scoperta e la condivisione attraverso il gioco.

Il progetto, rivolto a tutte le bambine e i bambini tra i 5 e gli 11 anni, si svolgerà il sabato mattina, dalle 10:00 alle 12:00, presso gli spazi della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto (via Prov.le Francesca Sud 32), in collaborazione con l’Associazione La Ruzzola. La partecipazione è libera e completamente gratuita. I bambini potranno essere iscritti direttamente la mattina stessa dell’evento e, subito dopo, prendere parte alle attività insieme agli educatori. I genitori avranno la possibilità di scegliere se rimanere con i propri figli o venire a riprenderli al termine dei laboratori.

In ogni appuntamento verranno proposte attività ludico-educative diverse: letture animate, giochi di gruppo, laboratori creativi e di disegno con acquarelli. Ogni incontro sarà un’occasione per imparare, creare e fare nuove amicizie, tutto attraverso il gioco. L’obiettivo di “Bambine e Bambini in Circolo” è offrire ai giovani cittadini opportunità di apprendimento, svago e socializzazione in un ambiente accogliente, stimolante e inclusivo.

Programma degli incontri

Sabato 7 marzo, ore 10:00 – 12:00

“La principessa e il drago” …una favola moderna. Una lettura animata e un laboratorio creativo in collaborazione con Frida APS in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Sabato 14 e 21 marzo, ore 10:00 – 12:00

Racconti dall’Italia e dal mondo. Un viaggio attraverso le narrazioni più belle e significative provenienti da diverse culture. Il gruppo teatrale Four Red Roses curerà una coinvolgente lettura animata di storie, mentre Sara Aringhieri guiderà i bambini in un laboratorio di disegno con gli acquarelli, per dare forma e colore ai personaggi e alle vicende narrate nelle storie.

Sabato 28 marzo, ore 10:00 – 12:00

“12 storie di vita” di Pietro Panichi. Un incontro speciale con Abbracciami APS, che animerà la mattinata con un laboratorio ispirato al libro di Pietro Panichi. Dopo la presentazione i bambini potranno partecipare al laboratorio di disegno con gli acquerelli di Sara Aringhieri.

Sabato 18 aprile, ore 10:00 – 12:00

Racconti dall’Italia e dal mondo. Letture animate del gruppo teatrale Four Red Roses e laboratorio di disegno con gli acquarelli con Sara.

Informazioni e contatti

Tutte le attività sono libere e gratuite

Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione: 349 4764783/ 347 8836806

Fonte: CASA DEL POPOLO CASTELFRANCO DI SOTTO a.p.s.