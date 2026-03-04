Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa 'Pino Daniele… Storia e poesia di un mascalzone latino'

Giovedì 5 marzo alle ore 21:00 il Teatro delle Arti di Lastra a Signa ospita "Pino Daniele… Storia e poesia di un mascalzone latino", concerto-tributo dedicato al grande cantautore napoletano, ricordando gli anniversari della sua scomparsa e della nascita, ricorsi lo scorso anno nel 2025 (dieci anni dalla morte e settant’anni dalla nascita).

Protagonisti sul palco saranno gli Ottoni dell’Orchestra della Toscana, affiancati da un Trio Jazz e dalla voce di Nadyne Rush, per un progetto musicale che rilegge in chiave originale alcune delle pagine più celebri del repertorio di Pino Daniele. Gli arrangiamenti, firmati da Demetrio Bonvecchio, costruiscono un impianto sonoro che intreccia la potenza degli ottoni con le linee ritmiche di pianoforte, basso elettrico e batteria, restituendo una nuova prospettiva sulle sonorità che hanno segnato la storia della musica italiana.

Il concerto propone un viaggio attraverso brani iconici come Napule è, Je so’ pazzo, Quando e Quanno chiove, mantenendo intatta l’identità artistica di Daniele e al tempo stesso offrendo una lettura contemporanea, capace di valorizzare la fusione tra tradizione napoletana, blues, jazz e rock. Al centro della scena, la voce intensa e versatile di Nadyne Rush accompagna il pubblico in un percorso emotivo che alterna energia e profondità interpretativa.

La serata sarà anticipata da un momento di apertura nel foyer del teatro: a partire dalle ore 19:30 è prevista una diretta radiofonica dal vivo a cura di Radio 3 Network, con interviste e approfondimenti dedicati al territorio, alle sue realtà e ai protagonisti locali. In parallelo sarà attivo il servizio di apericena con i vini dell’Azienda Agricola Trecento, per accogliere il pubblico in un clima conviviale prima dell’inizio del concerto.

Prenotazione consigliata:

Lunedì: 09.00 – 16.00

Martedì: 09.00 – 16.00

Giov. e Ven. di spettacolo: 20.00 – 21.00

INFO E PRENOTAZIONI

Tel. +39 055 8720058

biglietteria@tparte.it

whatsapp: +39 371 115 2940

Riepilogo serata

Teatro delle Arti – Lastra a Signa

Giovedì 5 marzo 2026

- Ore 19:30: diretta “Radio a Teatro” con Radio 3 Network + apericena (Azienda Agricola Trecento)

- Ore 21:00: inizio spettacolo

Fonte: Teatro popolare d'arte e Teatro delle Arti

