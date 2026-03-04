Anziani più autonomi a Santa Maria a Monte grazie al nuovo servizio di trasporto sociale

E' in fase di avvio nel Comune di Santa Maria a Monte il nuovo servizio di trasporto sociale rivolto agli anziani soli. Il servizio nasce dalla collaborazione fra il Comune, Farmavaldera e le associazioni di volontariato Misericordia, Pubblica Assistenza e Auser e rappresenta un buon esempio di sinergia fra enti e associazioni del territorio a beneficio della popolazione.

Il servizio è rivolto agli anziani che vivono soli o con il coniuge anziano, ultrasettantenni, autosufficienti,residenti nel comune di Santa Maria a Monte e privi del supporto di figli residenti sul territorio locale o che per giustificati motivi non possono accompagnarli. Ha lo scopo di sostenerli negli spostamenti anche al di fuori del territorio del comune, all’interno della provincia di Pisa, nelle eventuali attività quotidiane, per svolgere pratiche amministrative, visite e controlli medici e altre necessità come la spesa settimanale . Il servizio previsto è più di un solo trasporto, comprende il viaggio di andata e ritorno, il tempo di attesa, l’ aiuto e accompagnamento, se richiesto dal cittadino.

Per richiedere il servizio gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Sociale del Comune o direttamente alle Associazioni di volontariato che li supporteranno nella presentazione della domanda. L’ufficio Sociale, una volta verificata l'esistenza dei requisiti previsti, rilascerà i “buoni viaggio” che il cittadino potrà spendere presso l'associazione di sua scelta. E' prevista una quota di compartecipazione del cittadino al costo del servizio. I servizi verranno erogati nell’ambito di un budget messo a disposizione annualmente daFarmavaldera in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del contratto di servizio con il comune di Santa Maria a Monte, grazie alle risorse maturate dalla gestione della Farmacia Comunale di Ponticelli.

“Grazie a questa Amministrazione, il budget che spetta al Comune di Santa Maria a Monte, derivante dalla gestione della Farmacia Comunale, verrà destinato al trasporto degli anziani, con l’ obiettivo di venire incontro alle esigenze dei nostri anziani privi di rete familiare,contribuendo al miglioramento della loro vita quotidiana- dichiara il sindaco Manuela Del Grande. Questa Amministrazione è sempre stata attenta all’aspetto sociale e vicina alle categorie piu’ fragili. Ringrazio tutte le associazioni del territorio per aver accettato di partecipare a questo progetto “.

6

“Siamo orgogliosi di poter contribuire a migliorare i servizi sul nostro territorio. Per noi è una forma di restituzione che premia tutti i cittadini grazie a coloro che decidono di scegliere la nostra farmacia comunale-commenta la Presidente del CdA di Farmavaldera Angela Scuteri. Oggi presso la sala consiliare del Comune, alla presenza del Sindaco e di tutti i soggetti coinvolti nel nuovo servizio, è stata sottoscritta la convenzione tra Farmavaldera e le Associazioni di volontariato. Il servizio è immediatamente attivo.

Manuela Del Grande, Sindaco di Santa Maria a Monte

Angela Scuteri, Presidente del Cda di Farmavaldera

Notizie correlate