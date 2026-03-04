Assicurazione scaduta, sequestrata l’auto dell’assessore alla polizia municipale

Sequestrata dai vigili urbani l’auto dell’assessore alla Polizia municipale di Viareggio, Rodolfo Salemi. Il motivo: la vettura risultava priva di copertura assicurativa, con polizza scaduta – secondo quanto riportato dai quotidiani locali – da novembre 2025. La vicenda è stata riportata da La Nazione e Il Tirreno.

L’auto, una Bmw, è stata individuata dagli agenti in sosta vietata. Durante i controlli di rito è emerso che il veicolo era sprovvisto di assicurazione valida. Come previsto dalla normativa, è quindi scattato il sequestro amministrativo, con rimozione tramite carro attrezzi, affidamento in custodia e contestuale sanzione pecuniaria.

Secondo quanto riferito dagli organi di stampa, l’assessore avrebbe già provveduto al pagamento della multa e alla regolarizzazione della polizza assicurativa. Una volta completati gli adempimenti previsti, potrà richiedere il dissequestro del mezzo.

Notizie correlate