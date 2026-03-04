Bambini progettano la “città ideale”: laboratorio creativo al Museo Civico di Colle

Continuano gli appuntamenti di "Weekend al Museo", il progetto dedicato alla didattica museale promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa. Il prossimo incontro, dal titolo "La mia città ideale", si terrà al Museo Civico San Pietro sabato 7 marzo dalle ore 15 alle ore 18. Il laboratorio creativo gratuito permetterà alle bambine e ai bambini dai 4 agli 11 anni di essere guidati in un percorso di immaginazione e sperimentazione, trasformando idee e suggestioni in una personale "città ideale".

Idee e spunti che saranno poi raccolti in un report che verrà consegnato all’amministrazione. Un pomeriggio pensato come spazio di condivisione, in cui i più piccoli potranno progettare, costruire e dare forma alle proprie visioni, vivendo il museo come luogo attivo e partecipato.

L’iniziativa rientra nel progetto Weekend al Museo, promosso dall’associazione LaGorà in collaborazione con Culture Attive e realizzato grazie a un contributo del Comune di Colle di Val d’Elsa. Si tratta di una prima sperimentazione di attivazione di spazi didattici all’interno dei musei cittadini, che coinvolge il Museo Archeologico "Ranuccio Bianchi Bandinelli" e il Museo Civico San Pietro. L’obiettivo è duplice: offrire occasioni culturali e creative gratuite per le famiglie e avviare un percorso di gestione condivisa dei luoghi della cultura. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo a didattica.museicolle@gmail.com.

Fonte: Comune di Colle Val d'Elsa