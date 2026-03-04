Capannori, minaccia la convivente con un coltello e tenta di colpire un carabiniere: arrestato 61enne

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di ieri a Capannori, in provincia di Lucca, dove un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate.

L'intervento dei militari è scattato intorno alle 14.50, dopo una chiamata al 112 da parte della convivente dell'uomo, che ha riferito di essere minacciata con un coltello da cucina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto il racconto della donna, la quale avrebbe dichiarato di essere stata anche percossa poco prima.

Secondo quanto ricostruito dall'Arma, durante l'intervento l'uomo avrebbe continuato a minacciare la compagna, arrivando a pronunciare frasi di morte nei suoi confronti. In un momento di forte agitazione avrebbe quindi afferrato un coltello che si trovava sulla tavola apparecchiata e lo avrebbe brandito contro di lei.

Mentre i militari cercavano di riportarlo alla calma e lo invitavano a posare l’arma, il 61enne avrebbe improvvisamente sferrato un colpo all'altezza dell’addome di uno dei carabinieri. Il militare è riuscito però a evitare il fendente con una mossa repentina, disarmando l'uomo insieme al collega.

L'aggressore è stato quindi immobilizzato e arrestato.