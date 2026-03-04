Certaldo, diritto alla casa e riqualificazione ERP: nel 2025 recuperati 9 alloggi pubblici

Garantire il diritto alla casa, valorizzare il patrimonio pubblico e promuovere coesione e sicurezza sociale sono priorità concrete dell’Amministrazione comunale di Certaldo. Nel corso del 2025, in collaborazione con Publicasa, sono stati realizzati interventi significativi che hanno restituito spazi abitativi alle famiglie, migliorato l’efficienza energetica degli edifici e rafforzato la gestione sociale delle morosità.

I risultati raggiunti nel 2025

- Recupero degli alloggi sfitti: sono stati ristrutturati 9 alloggi ERP, rimasti inutilizzati da tempo, riportandoli a disposizione delle famiglie.

- Efficientamento energetico: tre edifici residenziali hanno beneficiato di interventi mirati a ridurre consumi energetici, abbattere i costi di gestione e aumentare il comfort abitativo.

- Investimenti strategici: le operazioni sono state realizzate grazie a fondi e bandi regionali, al fondo di canoni di concessione e alle risorse del PNRR – Pinqua, per un totale di circa 110.000 euro, dimostrando l’efficacia della programmazione e della gestione finanziaria dell’Ente.

La casa come bene sociale e le sfide per il 2026. Il lavoro per il diritto alla casa prosegue con interventi ambiziosi.

- Ristrutturazione di ulteriori alloggi sfitti, per un investimento stimato di circa 110.000 euro, da destinare a nuovi nuclei richiedenti ERP.

- Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 edifici, per un totale di 40 alloggi, grazie ai finanziamenti della Missione 7 del PNRR, con l’obiettivo di garantire una maggiore qualità abitativa, ridurre l’impatto energetico e valorizzare il patrimonio pubblico, oggetto del piano condiviso con i Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa.

Questi risultati testimoniano come l’Amministrazione comunale di Certaldo metta al centro non solo la gestione degli immobili, la sostenibilità energetica e la coesione sociale, confermandosi per l’impegno a garantire il diritto alla casa e promuovere politiche abitative integrate e innovative.

