Controlli nei panifici e pasticcerie del Comprensorio del Cuoio: tre denunciati

Prosegue l’attività di vigilanza del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pisa per garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel mese di febbraio i controlli si sono concentrati su panifici e pasticcerie del Comprensorio del Cuoio, un settore che richiede particolare attenzione per la tipologia delle mansioni svolte.

Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi violazioni del D.Lgs. 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. In diverse attività è stata riscontrata la mancata nomina del medico competente, oltre al ritardo nell’invio dei lavoratori alle visite mediche necessarie per certificare l’idoneità alla mansione.

I militari hanno inoltre rilevato l’omessa formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e la mancanza della formazione obbligatoria per i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Al termine delle verifiche sono stati deferiti in stato di libertà tre legali rappresentanti di altrettante aziende, con ammende complessive pari a 11.568 euro. Alle imprese è stato inoltre imposto il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa.

I controlli del NIL di Pisa, coordinati funzionalmente dall’Ispettorato territoriale del lavoro, proseguiranno anche nei prossimi mesi con verifiche programmate sia di giorno che di notte, con l’obiettivo di prevenire infortuni e garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Come previsto dalla legge, la responsabilità delle persone denunciate sarà accertata nel corso del procedimento e vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Notizie correlate