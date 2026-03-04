Controlli nei panifici e pasticcerie del Comprensorio del Cuoio: tre denunciati

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Ispezioni dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa: rilevate gravi violazioni sulle norme di sicurezza e sanzioni per oltre 11mila euro

Prosegue l’attività di vigilanza del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pisa per garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel mese di febbraio i controlli si sono concentrati su panifici e pasticcerie del Comprensorio del Cuoio, un settore che richiede particolare attenzione per la tipologia delle mansioni svolte.

Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi violazioni del D.Lgs. 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. In diverse attività è stata riscontrata la mancata nomina del medico competente, oltre al ritardo nell’invio dei lavoratori alle visite mediche necessarie per certificare l’idoneità alla mansione.

I militari hanno inoltre rilevato l’omessa formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e la mancanza della formazione obbligatoria per i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Al termine delle verifiche sono stati deferiti in stato di libertà tre legali rappresentanti di altrettante aziende, con ammende complessive pari a 11.568 euro. Alle imprese è stato inoltre imposto il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa.

I controlli del NIL di Pisa, coordinati funzionalmente dall’Ispettorato territoriale del lavoro, proseguiranno anche nei prossimi mesi con verifiche programmate sia di giorno che di notte, con l’obiettivo di prevenire infortuni e garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Come previsto dalla legge, la responsabilità delle persone denunciate sarà accertata nel corso del procedimento e vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Notizie correlate

Santa Maria a Monte
Cronaca
3 Marzo 2026

Gpl stoccato in modo irregolare nel Pisano: sequestrate 127 bombole, 2 denunce

Sequestrate 127 bombole di Gpl per un totale di 1.990 chilogrammi di gas e denunciati due esercenti per irregolarità nella detenzione di prodotti energetici. È il bilancio di un’operazione condotta [...]

Firenze
Cronaca
2 Marzo 2026

Omicidio a Firenze, due in carcere e uno ai domiciliari

Restano in carcere due dei tre indagati per l’omicidio di Gabriele Citrano, il designer industriale di 33 anni, originario di Palermo e residente a Pisa, ucciso la notte del 27 [...]

Pisa
Cronaca
2 Marzo 2026

Scontro tra camion sull’A12, traffico bloccato tra Torre del Lago e Pisa Nord

Incidente tra due mezzi pesanti sull’Autostrada A12 nel tratto compreso tra Torre del Lago e l’uscita di Pisa Nord. Lo scontro, avvenuto in direzione sud, ha provocato l’interruzione della circolazione [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina