Denunciato 40enne a Piombino per presunti abusi sessuali su una giovane

È stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto autore di una violenza sessuale ai danni di una giovane donna nel territorio di Piombino. Si tratta di un uomo straniero di circa 40 anni, nei cui confronti – secondo quanto riferito dall’Arma – sarebbero stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.

La denuncia è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Livorno, che coordina le indagini.

Stando alla ricostruzione fornita dai militari, nel pomeriggio di alcuni giorni fa l’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima tentando anche di baciarla. Il presunto aggressore avrebbe desistito solo di fronte alla reazione della donna.

In un ulteriore episodio, avvenuto in un momento diverso, l’uomo – verosimilmente in stato di ubriachezza – avrebbe posto in essere altri comportamenti riconducibili alla fattispecie di violenza sessuale.

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

