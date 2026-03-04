Fermato con oggetti rubati, lui dà in escandescenze: era evaso dai domiciliari

È stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, di origine peruviana, con l’ipotesi di evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 1° marzo 2026, nel corso di un servizio di pattuglia appiedata dei carabinieri Firenze Uffizi in Piazza dell’Unità Italiana.

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno sottoposto l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – a un controllo di polizia. All’interno dello zaino sarebbero stati rinvenuti diversi oggetti e capi di abbigliamento, risultati provento di furto. Durante le verifiche, il 32enne si sarebbe innervosito, dando in escandescenze e spingendo e minacciando i carabinieri.

L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Dagli approfondimenti è emerso che si sarebbe allontanato dall’abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, configurando così l’ipotesi di evasione.

Nella giornata successiva, a seguito del rito direttissimo, il giudice del Tribunale di Firenze ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.