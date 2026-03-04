Fucecchio piange Giacomo 'Mino' Dei: il cordoglio dell'amministrazione comunale e della sindaca

La comunità di Fucecchio piange la scomparsa di Giacomo “Mino” Dei, geometra che avrebbe compiuto cent’anni ad agosto. Classe 1926,molto conosciuto e molto attivo fino all’ultimo nella sua Fucecchio, “Mino” in passato aveva ricoperto importanti ruoli a livello non solo locale: negli anni sessanta era stato presidente dell’Opera Pia Landini Marchiani, i cui beni sono successivamente confluiti al Comune di Fucecchio; negli anni settanta, invece, era stato presidente del Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio e si era speso per promuovere ricerche che individuassero soluzioni dal punto di vista scientifico per il futuro di quest’importantissima area umida interna. Dei era anche un “capitellista”, cioè amava da sempre socializzare ai capitelli di piazza Montanelli come generazioni di fucecchiesi.

A casa di Giacomo Dei in via Dante erano e sono tuttora custoditi tantissimi documenti che riguardavano l’evoluzione di Fucecchio dal 1800 a oggi, a dimostrazione di un amore viscerale per la sua città.

Uomo affabile, scherzoso e disponibile, lascia la moglie Marilena, i figli Marco, Francesco e Alessandro e tutti i nipoti. Il funerale si svolgerà domani 5 marzo alle 15 nella chiesa di Santa Maria delle Vedute a Fucecchio.

L’amministrazione comunale e la sindaca di Fucecchio a nome di tutta la comunità locale si stringono al dolore della famiglia Dei e lo ricordano con stima e affetto.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate