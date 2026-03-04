Fucecchio ricorda gli operai della Saffa deportati nei campi nazisti

Era l'8 marzo 1944 quando otto operai della Saffa, la ex fabbrica di fiammiferi attiva a Fucecchio fino alla fine degli anni ’70, vennero prelevati e deportati nei campi di concentramento nazisti di Mauthausen ed Ebensee, da cui non fecero più ritorno.

Come ogni anno, l'amministrazione comunale ricorda quella triste pagina di storia con due momenti istituzionali: domenica 8 marzo, alle 9:30, in programma la commemorazione presso la lapide posta in via Dante, mentre lunedì 9 marzo, alle 10:30, si terrà la cerimonia presso il monumento ai Caduti in piazza XX Settembre, alla quale parteciperanno anche i rappresentanti dell'associazione #Fucecchioèlibera e le alunne e gli alunni delle classi 3B e 3D della scuola media "Montanelli Petrarca".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Fucecchio

Notizie correlate