Il Comune di Certaldo cerca un funzionario tecnico: come partecipare al concorso pubblico

Il Comune di Certaldo rende noto l’indizione di un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di n.1 dipendente a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e E.Q., con funzioni di responsabilità nel settore dei servizi trasversali.
Requisiti richiesti
Possono partecipare i candidati in possesso di:
· Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;
· Godimento dei diritti civili e politici;
· Idoneità fisica all’impiego;
· Nessuna condanna penale che impedisca l’assunzione nella Pubblica Amministrazione;
· Laurea in Architettura, Ingegneria civile, edile, per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale o equipollenti;
· Abilitazione all’esercizio della professione;
· Patente di guida di categoria B.
È prevista la riserva di un posto per i volontari delle Forze Armate secondo la normativa vigente.
Modalità di partecipazione
Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale Unico del Reclutamento (InPA): https://www.inpa.gov.it
· La registrazione richiede SPID, CIE o CNS;
· Termine ultimo per la presentazione: 16 marzo 2026, ore 23:59;
· È previsto un contributo di partecipazione di € 8,00 da versare tramite PagoPA.
Prove d’esame
· Eventuale prova preselettiva in caso di alto numero di domande;
· Prova scritta: questionario o elaborato sulle materie tecniche e normative;
· Prova orale: verifica delle conoscenze tecniche, diritto amministrativo, lingua inglese e competenze informatiche.
Date delle prove:
· Scritta: 24 marzo 2026, ore 9:00, Sala del Consiglio Comunale, Piazza Boccaccio 13, Certaldo
· Orale: 26 marzo 2026, ore 9:00, stessa sede
Materie d’esame principali
· Codice dei contratti pubblici e normative tecniche;
· Sicurezza nei cantieri;
· Normativa sugli appalti e lavori pubblici;
· Verifiche strutturali e riduzione del rischio sismico;
· Diritto amministrativo locale.
Graduatoria e informazioni
· La graduatoria finale sarà formata in base al punteggio totale delle prove;
· Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate sul Portale InPA e sul sito del Comune di Certaldo, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”;
· L’Amministrazione si riserva la possibilità di revocare o modificare il concorso in qualsiasi momento.
Per informazioni: Ufficio Personale Comune di Certaldo
0571 661283 – 661235
personale@comune.certaldo.fi.it
Fonte: Comune di Certaldo
