Il Comune di Certaldo cerca un funzionario tecnico: come partecipare al concorso pubblico

Il Comune di Certaldo rende noto l’indizione di un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di n.1 dipendente a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e E.Q., con funzioni di responsabilità nel settore dei servizi trasversali.

Requisiti richiesti

Possono partecipare i candidati in possesso di:

· Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;

· Godimento dei diritti civili e politici;

· Idoneità fisica all’impiego;

· Nessuna condanna penale che impedisca l’assunzione nella Pubblica Amministrazione;

· Laurea in Architettura, Ingegneria civile, edile, per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale o equipollenti;

· Abilitazione all’esercizio della professione;

· Patente di guida di categoria B.

È prevista la riserva di un posto per i volontari delle Forze Armate secondo la normativa vigente.

Modalità di partecipazione

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale Unico del Reclutamento (InPA): https://www.inpa.gov.it

· La registrazione richiede SPID, CIE o CNS;

· Termine ultimo per la presentazione: 16 marzo 2026, ore 23:59;

· È previsto un contributo di partecipazione di € 8,00 da versare tramite PagoPA.

Prove d’esame

· Eventuale prova preselettiva in caso di alto numero di domande;

· Prova scritta: questionario o elaborato sulle materie tecniche e normative;

· Prova orale: verifica delle conoscenze tecniche, diritto amministrativo, lingua inglese e competenze informatiche.

Date delle prove:

· Scritta: 24 marzo 2026, ore 9:00, Sala del Consiglio Comunale, Piazza Boccaccio 13, Certaldo

· Orale: 26 marzo 2026, ore 9:00, stessa sede

Materie d’esame principali

· Codice dei contratti pubblici e normative tecniche;

· Sicurezza nei cantieri;

· Normativa sugli appalti e lavori pubblici;

· Verifiche strutturali e riduzione del rischio sismico;

· Diritto amministrativo locale.

Graduatoria e informazioni

· La graduatoria finale sarà formata in base al punteggio totale delle prove;

· Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno pubblicate sul Portale InPA e sul sito del Comune di Certaldo, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”;

· L’Amministrazione si riserva la possibilità di revocare o modificare il concorso in qualsiasi momento.

Per informazioni: Ufficio Personale Comune di Certaldo

0571 661283 – 661235

personale@comune.certaldo.fi.it

Fonte: Comune di Certaldo