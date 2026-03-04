Impianti sportivi, norme e finanziamenti: a Sesto Fiorentino una giornata di studio del CONI Firenze

Il 10 marzo alla Biblioteca Ragionieri incontro dedicato a tecnici degli enti locali, amministratori e gestori di impianti per approfondire riforma dello sport, regolamentazioni sanitarie, modelli di gestione e opportunità di finanziamento

Una Giornata di Studio dedicata alla realtà dell'impianto sportivo dell’area metropolitana: norme, affidamenti e gestioni, regolamentazioni sanitarie e finanziamenti. Progettare e costruire un impianto non è mai banale. Sono molti i fattori da prendere in considerazione, molte le normative che regolano i processi di realizzazione.

Il CONI Firenze con la Scuola Regionale dello Sport, il 10 marzo p.v. organizzano una giornata di studio proprio per sviscerare dubbi, perplessità e necessità degli addetti ai lavori. L'evento, dedicato alle figure tecniche degli enti locali, coinvolte nel settore impiantistica sportiva e agli amministratori, ai dirigenti sportivi, ai gestori di impianti interessati all'argomento.
L'incontro si svolgerà a Sesto Fiorentino presso la sala Meucci, Biblioteca “Ernesto Ragionieri” Piazza Biblioteca, 4 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Dopo i saluti istituzionali di Damiano Sforzi Delegato sport Anci Toscana e Assessore allo sport del Comune di Sesto Fiorentino e di Gianni Taccetti Delegato Coni di Firenze, si interfacceranno l’Arch. Gabriele Fiorentini, il Dott. Roberto Bresci e l’Avv. Federico Orso , esperti della Scuola Regionale dello Sport del Coni Toscana, il Dott. Andrea Romeo dell’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, Il Dott. Luca Paldino capo area Centro e Sardegna per il Credito sportivo e culturale e la Dott.ssa Teodolinda Aniello dell’Istituto per il Credito sportivo e culturale ICSC. Modera l’incontro Francesco Cesari Fiduciario Coni di Firenze Metropolitana.

"L'evento, patrocinato dal Comune di Sesto Fiorentino, dall' ANCI Toscana e con la collaborazione della Fondazione Alessia Ballini, - dichiarano Gianni Taccetti del CONI Firenze e Damiano Sforzi di Anci Toscana e Assessore allo sport di Sesto Fiorentino -  rappresenta l'opportunità giusta per acquisire tutte le novità introdotte dalla Riforma e comprenderne le modalità di applicazione, conoscere le possibilità di finanziamento e vivere un confronto positivo con gli addetti ai lavori di notevole qualità."

Info e iscrizioni a firenze@coni.it

Fonte: Comitato Regionale CONI Toscana

