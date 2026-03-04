In uscita la raccolta di poesie del pianista empolese Alessio Cioni

Cultura Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Dalla musica alla poesia, l'empolese Alessio Cioni è autore di una pubblicazione appena uscita. Si tratta di un'antologia poetica nella collana "I Poeti di Ponte Vecchio - Vol.76" di Dantebus Edizioni.

Nell'antologia, a breve disponibile in formato ebook e cartaceo, sono raccolte le poesie di Cioni, empolese residente a Cerreto Guidi, concertista di pianoforte ma anche velista, docente e vespista del Vespa Club "Il Ponte Mediceo". Il titolo "è un ponte reale tra tradizione e contemporaneità" viene spiegato nella presentazione del libro, "Cioni attraversa quel ponte con passo fermo, portando con sé l’eredità culturale toscana" (il dettaglio sull'autore e la pubblicazione).

Notizie correlate

Empoli
Cultura
4 Marzo 2026

Il 'Premio Pozzale' si apre al territorio: appuntamenti a Pozzale, Avane, Ponte a Elsa e Santa Maria

Il Premio Pozzale-Luigi Russo è in allestimento per l'edizione 2026, con il Comitato Organizzatore e la Giuria che stanno facendo la prima selezione di libri usciti nel 2025, da cui [...]

Empoli
Cultura
2 Marzo 2026

'Empoli che Legge' celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana con 'Il Lessico della Repubblica'

In occasione degli 80 anni dalle prime elezioni libere a suffragio universale maschile e femminile (la firma del decreto per le Amministrative 1946 è del 10 marzo di quell'anno) e [...]

Empoli
Cultura
2 Marzo 2026

"Domeniche in Salotto", l'8 marzo Verdi e Puccini al Teatro Il Momento

Un sodalizio che si rinnova. Il quarto appuntamento di “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, chiamerà sul palco l’Associazione Culturale Il Contrappunto con l’Associazione Culturale Mosaico per il Galà [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina