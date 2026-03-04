In uscita la raccolta di poesie del pianista empolese Alessio Cioni

Dalla musica alla poesia, l'empolese Alessio Cioni è autore di una pubblicazione appena uscita. Si tratta di un'antologia poetica nella collana "I Poeti di Ponte Vecchio - Vol.76" di Dantebus Edizioni.

Nell'antologia, a breve disponibile in formato ebook e cartaceo, sono raccolte le poesie di Cioni, empolese residente a Cerreto Guidi, concertista di pianoforte ma anche velista, docente e vespista del Vespa Club "Il Ponte Mediceo". Il titolo "è un ponte reale tra tradizione e contemporaneità" viene spiegato nella presentazione del libro, "Cioni attraversa quel ponte con passo fermo, portando con sé l’eredità culturale toscana" (il dettaglio sull'autore e la pubblicazione).

