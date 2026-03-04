Incontro su lavoro e giovani, Csa Intifada sugli invitati: "No a FdI". Giovani socialisti: "Dibattito democratico"

Lunedì 9 marzo, alle 21 all'ex Cinema La Perla di Empoli in programma l'incontro "Io lavoro?" organizzato dalla Federazione giovani socialisti Empolese Valdelsa. L'evento, come spiegato dalla Federazione, affronterà il tema del mondo del lavoro e del futuro professionale, con particolare riferimento ai giovani under 30. "Un confronto aperto sulle difficoltà che i giovani incontrano oggi e sulle proposte concrete per costruire opportunità reali: formazione, precarietà, diritti, orientamento e prospettive". A discuterne saranno più ospiti, dalla politica a sindacati e associazioni di categoria: in particolare, si legge nel programma, saranno presenti Vittorio Bruciamacchie segretario della Federazione giovani socialisti Empolese Valdelsa, Cosimo Carriero capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Ottavia Viti dei Giovani democratici, Lorenzo Cei direttore generale Cna Firenze, Gianluca Lacoppola coordinatore Cgil Empolese Valdelsa.

Botta e risposta tra Csa Intifada e Giovani socialisti

All'annuncio dell'iniziativa circolata sui social, attraverso la propria pagina Facebook si è espresso il Csa Intifada Empoli, in particolare in merito agli invitati a intervenire. "Ovviamente i ragazzi di Scomodo sono liberi di invitare chi vogliono, quello che non possiamo accettare è la presenza di un un rappresentante di FdI, partito che governa da 4 anni promuovendo leggi che stanno trasformando il nostro paese in uno stato di polizia, alimentando la precarietà sul lavoro, mettendo in discussione quotidianamente la libertà di sciopero e del dissenso" si legge nel post di Csa Intifada. "Come può un rappresentante del partito di governo, che non ha mai espressamente rinnegato il fascismo, essere un interlocutore per un dibattito sul lavoro? Inoltre, anche la presenza di un rappresentante della Cgil ci sembra sia in questa fase totalmente inopportuna. Difatti la Cgil a livello nazionale, insieme a tante realtà sociali, ha promosso le mobilitazioni contro i decreti sicurezza e contribuisce alla mobilitazione nazionale del 28 marzo che porterà migliaia di persone a Roma contro le guerre sostenute dal governo Meloni. Ai ragazzi di Scomodo vorremmo ricordare la bellissima tradizione antifascista della nostra città".

Non ha tardato ad arrivare la risposta della Federazione giovani socialisti Empolese Valdelsa. "Abbiamo appreso da un comunicato dell’Intifada Empolese che ci sono alcune polemiche a proposito dell’evento al quale anche noi giovani socialisti parteciperemo nella data di lunedì 9 marzo, presso la sede di Scomodo. Dal breve comunicato che abbiamo letto risultano un po’ di incomprensioni che adesso vogliamo chiarire. In merito all’incontro pubblico in questione, la paternità di esso è nostra. L’associazione Scomodo, - viene chiarito - alla quale va il nostro ringraziamento, ci ha permesso di organizzare l’evento nella loro sede (ex cinema La Perla) e aiutati nelle fasi dell’organizzazione. Per quanto riguarda gli invitati, la nostra scelta è stata volutamente di includere soggetti anche lontani dalle nostre posizioni politiche, per poter rappresentare al massimo la varietà di idee e temi legati al mondo del lavoro, nell’ottica di creare un ampio dibattito democratico sul tema. Difendiamo la scelta degli invitati - prosegue la nota a firma del segretario Vittorio Bruciamacchie - poiché riteniamo che avere presenti non solo realtà giovanili, ma anche organi e associazioni che rappresentano il tessuto produttivo e le forze di governo, sia fondamentale per discutere dell'importante questione dei giovani nel mondo del lavoro, non solo in una prospettiva futura ma con una visione anche sul breve termine. Questo evento vuole essere una platea di discussione collettiva, per cui invitiamo chi fosse in disaccordo a partecipare e a esprimere la propria opinione, come si fa in tutte le assemblee democratiche. A tal proposito cogliamo l’occasione per estendere l’invito a chiunque fosse interessato all’argomento".

