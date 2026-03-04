'Liberamente Tinaia': il concorso rivolto ai giovani creativi under 35 del territorio toscano

È entrato nel vivo “Liberamente Tinaia, dall’Art Brut al Design”, il concorso rivolto ai giovani creativi under 35 del territorio toscano, promosso dall’Associazione La Nuova Tinaia di Firenze in collaborazione con Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Laba - Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia Italiana e Ied Firenze.

Si è tenuto ieri, 3 marzo, presso la sede di Artex, nel Conventino fuori le Mura – Officina Creativa Lab by Artex in Oltrarno, un workshop dedicato a studenti e altri candidati al contest, pensato come momento di introduzione alla realtà della Tinaia e all’iniziativa concorsuale, ma valido anche come prima concreta fase di studio e sviluppo delle idee. Un’occasione per entrare in contatto diretto con le opere degli artisti cui si ispira il bando - Marco Raugei, Claudio Ulivieri, Giordano Gelli, Franca Settembrini - e confrontarsi con gli artigiani chiamati a dare forma alle proposte progettuali.

Oltre 28 giovani, provenienti dall’Istituto d’Arte di Porta Romana, dal Liceo Alberti-Dante e laureandi di Laba – Libra Accademia di Belle Arti di Firenze – accompagnati dai docenti, hanno approfondito storia, protagonisti e temi che ruotano attorno a La Tinaia, storica realtà di San Salvi nata in seno all’ex cittadella manicomiale.

L’evento è stato trasmetto in diretta streaming sul canale YouTube di Artex, per consentire la partecipazione - almeno virtuale - di studenti dalle varie aree della Regione Toscana. La diretta si può rivedere andando su YouTube al canale @ArtexArtigianato.

La giornata, introdotta dalla coordinatrice di Artex, Elisa Guidi e dal presidente de La Nuova Tinaia, Francesco Nocentini, ha visto quindi intervenire quattro realtà artigiane, tante quante sono gli ambiti di ricerca e sviluppo offerti dal contest che si è chiuso il 28 febbraio: erano presenti con opere e strumenti del mestiere Diamantina Palacios per il tessile, Renato Olivastri per l’intarsio del legno e Roberta Giannoccaro per il micromosaico in vetro; lo Studio Ceramico Giusti ha partecipato con un video messaggio. I professionisti hanno raccontato le potenzialità espressive e tecniche di ciascuna lavorazione, offrendo la possibilità di tradurre tali suggestioni artistiche in oggetti di design contemporaneo. Successivamente è stata mostrata nel dettaglio una selezione di opere degli artisti della Tinaia, e poi gli studenti hanno iniziato a lavorare sulle idee progettuali confrontandosi sia con gli artigiani che con i professori.

Le idee dovranno essere inviate entro il 15 marzo 2026 a lanuovatinaia@gmail.com.

La prima edizione di “Liberamente Tinaia” si conferma così un laboratorio attivo di dialogo tra Art Brut e design, tra patrimonio artistico e saper fare artigiano, dove i giovani designer hanno l’opportunità di misurarsi con un processo progettuale completo: dall’ispirazione alla realizzazione del prototipo, fino alla presentazione in un contesto espositivo di rilievo. Un percorso che mette al centro creatività, territorio e collaborazione intergenerazionale, trasformando la Tinaia e Artex in spazi vivi di sperimentazione e crescita.

Il concorso è realizzato con il sostegno di Regione Toscana e Giovani Sì nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2025 e dei cinquant'anni de La Tinaia.

