M5S Toscana: Galletti lascia, Pierazzi il nuovo coordinatrice regionale

Il Movimento 5 Stelle Toscana avvia una nuova fase organizzativa con il passaggio di consegne alla guida regionale: dopo anni di impegno alla guida del coordinamento, Irene Galletti lascia il ruolo di coordinatrice regionale per lasciare il posto all’aretino Tommaso Pierazzi, chiamato a guidare il Movimento in Toscana in una fase di rinnovamento e rilancio.

"Concludo questo incarico con profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a far crescere il Movimento in Toscana, soprattutto verso il presidente Giuseppe Conte e la vicepresidente Paola Taverna per la fiducia che mi hanno riconosciuto in questi anni densi di sfide – dichiara Irene Galletti – i miei nuovi incarichi mi impongono, per senso di responsabilità, di lasciare il ruolo precedente per potermi dedicare pienamente a dossier strategici per la nostra Regione, a partire dalla definizione dei nuovi fondi strutturali europei per il settennato 2028-2034 che sono decisivi per affrontare l’attuale congiuntura economica, tutelare il lavoro e rispondere alle nuove fragilità sociali. I dati più recenti sulle nuove povertà sono infatti allarmanti: il 4,9% delle famiglie toscane vive oggi sotto la soglia di povertà assoluta, molte delle quali con figli minorenni a carico.

Come Movimento 5 Stelle, in questa fase storica cruciale e da forza di maggioranza, abbiamo il dovere di concentrare ogni energia per dare risposte concrete e tempestive ai cittadini. Il passaggio di consegne a Tommaso Pierazzi, che già nel 2020 ha avuto un ruolo analogo come facilitatore, si inserisce con grande armonia nel nostro percorso interno: averlo alla guida in questo momento di rinnovamento è per me e per tutto il M5S una garanzia di serietà e capacità, e ne sono molto felice».

"Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte per la fiducia riconosciutami a seguito dell’impegno costante di questi anni sui territori - dichiara Tommaso Pierazzi - un ringraziamento speciale va anche a Irene Galletti per aver guidato il Movimento 5 Stelle in Toscana, una regione estesa e complessa, con dedizione e senso di responsabilità. L’incarico di coordinatore regionale è un compito che svolgerò con attenzione e passione, ma soprattutto con responsabilità. Voglio fin da ora ringraziare la comunità toscana del Movimento 5 Stelle: sarà fondamentale il supporto di tutte e tutti per valorizzare e far crescere il nostro progetto politico in una regione importante e strategica, dove siamo chiamati a rafforzare la nostra presenza e il nostro impegno al servizio dei territori e delle persone".

Fonte: Gruppo Consiliare M5S Toscana