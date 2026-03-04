Mazzeo: "Portato a Bruxelles la mozione toscana sull'origine dei prodotti agroalimentari"

Antonio Mazzeo, nella sua veste di vicepresidente della delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, ha portato oggi nella riunione della delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana il 24 febbraio scorso sulla revisione della disciplina europea dell’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

"Ho voluto condividere con la delegazione italiana un atto votato all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana perché riguarda direttamente la tutela delle nostre filiere agricole e la trasparenza verso i consumatori. Le regole attuali, basate sull’ultima trasformazione, rischiano di generare ambiguità: prodotti realizzati con materie prime provenienti da altri Paesi possono essere considerati di origine nazionale solo perché l’ultima lavorazione avviene in quel Paese", ha dichiarato Mazzeo.

Nel corso della riunione il vicepresidente del Consiglio regionale ha proposto di lavorare a un’iniziativa comune della delegazione italiana, con una lettera ai Commissari europei al commercio e all’agricoltura e la richiesta di aprire un confronto sul tema all’interno del Comitato europeo delle Regioni.

"Inoltre ho condiviso con l'assessore regionale all’agricoltura dell’Emilia-Romagna, Alessio Mammi, relatore al Comitato europeo delle Regioni per la revisione del regolamento OCM (Organizzazione Comune dei Mercati), di far propria questa posizione e portarla nel lavoro che il CdR sta svolgendo sulla riforma delle politiche agricole europee"

