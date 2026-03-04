Minorenne abusato a Firenze, Ratto (AD Gest): "L'autista non si è accorto di nulla"

Sulla terribile vicenda del 17enne aggredito e violentato a Firenze, dopo essersi addormentato sulla tramvia, è intervenuto - a margine di un evento - Denis Ratto, amministratore delegato di Gest. L'AD ha definito l'accaduto un "episodio tremendo", precisando che coinvolge solo in "forma indiretta" Gest, dal momento che la violenza si sarebbe consumata fuori dal tram, sottolineando come l'azienda abbia fin da subito collaborato con le forze dell'ordine, fornendo loro le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire l'accaduto.

Secondo la ricostruzione, il minore si sarebbe addormentato mentre stava viaggiando sulla tramvia, e il presunto aggressore lo avrebbe portato con la forza, in corrispondenza del capolinea della linea T2, in viale Guidoni. Da lì lo avrebbe condotto sotto il cavalcavia dove sarebbe stata consumata la violenza.

Sulle responsabilità dell'autista Ratto risponde che "non si è accorto di nulla", dal momento che il 17ene sarebbe uscito autonomamente dal veicolo, impossibile quindi accorgersi di nulla. L'amministratore ha concluso affermando che, grazie alle immagini registrate, Gest collabora quotidianamente con le forze dell'ordine per permettere di ricostruire gli episodi che possono, purtroppo, accadere.

