Montelupo in Fiore, degustazione dei vini delle "2 Sponde d’Arno"

In occasione della manifestazione Montelupo in Fiore, in programma domenica 15 marzo 2026 dalle 9 alle 19 nel centro di Montelupo Fiorentino, sarà possibile partecipare anche a una degustazione di vini del territorio organizzata dal gruppo di produttori "2 Sponde d’Arno".

Il gruppo riunisce alcune aziende agricole dei comuni attraversati dal fiume Arno – Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Lastra a Signa – territori legati da una lunga tradizione vitivinicola. Il nome "2 Sponde d’Arno" richiama proprio questo legame: le due rive del fiume che da secoli contribuiscono a modellare il paesaggio, il clima e le caratteristiche dei vigneti.

La vocazione enologica dell’area affonda le radici nella storia. Già nel 1716, con il Bando emanato da Cosimo III de’ Medici, vennero individuate e tutelate alcune delle zone più vocate alla produzione di vino in Toscana, tra cui territori lambiti dall’Arno. Oggi i produttori locali proseguono questa tradizione valorizzando suoli, microclimi e saperi agricoli tramandati nel tempo.

L’obiettivo del gruppo è far conoscere e promuovere i vini di quest’area, espressione di un territorio che unisce acqua, colline e storia, mantenendo un forte legame con la tradizione ma con uno sguardo attento alla qualità e alla valorizzazione delle produzioni locali.

Le aziende che fanno parte del progetto 2 Sponde d’Arno sono Tenuta San Vito, Petrognano, Fattoria Sammontana, Canneta I Mori, Fattoria di Piazzano, Impresa Agricola Colle Paradiso, Podere La Botta, Fattoria Castellina e Tenuta Cantagallo. Per l’occasione della manifestazione collaborerà anche la Torrefazione Caffè Negro 1950.

"Due rive, un’unica identità": è questo lo spirito con cui i vignaioli porteranno a Montelupo in Fiore le proprie etichette, raccontando attraverso i vini tradizione, territorio e qualità.

Notizie correlate