Montelupo Fiorentino, chiusura temporanea di un tratto di via Salvemini per lavori Enel

Da giovedì 5 marzo a martedì 10 marzo 2026 sarà chiuso al traffico un tratto di via Salvemini, nel segmento compreso tra l’incrocio con via Buozzi e l’incrocio con via Michelangelo Buonarroti. La chiusura sarà in vigore ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Al termine dei lavori giornalieri, nelle ore serali e notturne, la strada verrà regolarmente riaperta alla circolazione.

Il provvedimento si rende necessario per consentire a Enel di effettuare lavori di scavo per il passaggio di una nuova linea elettrica. Per garantire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza sarà istituito il divieto di transito nel tratto interessato durante la fascia oraria indicata. Per informare preventivamente i cittadini e limitare i disagi, sarà installata specifica segnaletica di preavviso della strada chiusa lungo le principali direttrici di accesso all’area. In particolare, gli avvisi saranno posizionati in via Buozzi all’altezza dell’incrocio con via Europa e in via Caverni in prossimità dell’incrocio con via Buozzi, così da consentire agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi prima di raggiungere il tratto interessato dalla chiusura.

Resterà garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in caso di emergenza.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo eventuali percorsi alternativi, al fine di limitare i disagi alla circolazione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

