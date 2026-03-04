Montespertoli, sabato 7 marzo l’incontro con i nuovi residenti

Un momento di accoglienza e conoscenza reciproca dedicato a chi ha scelto di vivere a Montespertoli. È in programma sabato 7 marzo alle ore 11.30 presso il Palazzo comunale l’incontro rivolto ai cittadini che hanno trasferito la residenza nel 2025 e nei primi mesi del 2026.

L’iniziativa è collegata alla presentazione del Kit Nuovi Residenti, lo strumento attivato dal Comune per accompagnare chi arriva sul territorio e facilitare l’accesso ai servizi e alla vita della comunità locale. L’appuntamento sarà l’occasione per incontrare l’Amministrazione comunale, conoscere meglio il territorio e scoprire alcune delle realtà che caratterizzano la vita sociale e culturale di Montespertoli, a partire dal sistema delle contrade.

Il Kit Nuovi Residenti nasce come azione concreta di accoglienza e si compone di tre strumenti principali. Il primo è la brochure "Benvenuti a Montespertoli – Guida pratica per i nuovi residenti", che raccoglie informazioni sui servizi comunali, sociali e sanitari, sulla scuola, sui trasporti, sull’accesso al lavoro e sulle attività sportive e culturali.

Il secondo strumento è la brochure "Visit Montespertoli", dedicata alla scoperta del territorio, degli eventi culturali, del paesaggio e delle eccellenze enogastronomiche locali.

Completa il Kit la Carta Sconto, che consente di ottenere uno sconto non inferiore al 10% negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. La carta può essere utilizzata fino a dieci volte e le attività aderenti sono riconoscibili grazie a una vetrofania esposta nei negozi.

La Carta Sconto è disponibile esclusivamente in formato cartaceo e può essere ritirata presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso l'Ufficio Turistico e CIAF di Montespertoli, negli orari di apertura.

Il progetto si inserisce nel percorso di politiche di accoglienza già avviato dal Comune e si affianca al Kit Nuovi Nati, introdotto nel 2019 e rivolto alle famiglie con bambini appena nati. Due strumenti diversi ma complementari, pensati per accompagnare le persone nei momenti di ingresso e di cambiamento della vita familiare e personale

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa