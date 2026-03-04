“Noi non ci arruoliamo”: presidio davanti alla Prefettura di Pisa

Presidio davanti la Prefettura in solidarietà alle proteste in corso in Germania contro la leva militare
Un presidio davanti alla Prefettura di Pisa è stato annunciato per domani, mercoledì 5 marzo, alle ore 13. L’iniziativa si inserisce in una mobilitazione nazionale promossa in diverse città italiane, in contemporanea con analoghe iniziative, in solidarietà alle proteste in corso in Germania contro la leva militare.
A darne comunicazione è il collettivo universitario 'Cambiare Rotta Pisa'. La manifestazione si colloca nel percorso di avvicinamento al corteo nazionale previsto per il 14 marzo a Roma contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Gli organizzatori parlano di una mobilitazione “contro la militarizzazione e la leva obbligatoria”.
Secondo quanto riportato nel materiale diffuso, presidi analoghi sono previsti in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Palermo e Bari.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pisa
<< Indietro