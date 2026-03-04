“Noi non ci arruoliamo”: presidio davanti alla Prefettura di Pisa

Politica e Opinioni Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Presidio davanti la Prefettura in solidarietà alle proteste in corso in Germania contro la leva militare

Un presidio davanti alla Prefettura di Pisa è stato annunciato per domani, mercoledì 5 marzo, alle ore 13. L’iniziativa si inserisce in una mobilitazione nazionale promossa in diverse città italiane, in contemporanea con analoghe iniziative, in solidarietà alle proteste in corso in Germania contro la leva militare.

A darne comunicazione è il collettivo universitario 'Cambiare Rotta Pisa'. La manifestazione si colloca nel percorso di avvicinamento al corteo nazionale previsto per il 14 marzo a Roma contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Gli organizzatori parlano di una mobilitazione “contro la militarizzazione e la leva obbligatoria”.

Secondo quanto riportato nel materiale diffuso, presidi analoghi sono previsti in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Palermo e Bari.

Notizie correlate

Pisa
Politica e Opinioni
3 Marzo 2026

Pisa, Referendum Giustizia: all'Auditorium Maccarrone incontro per il NO

Prosegue la mobilitazione del PD provinciale a sostegno del No, in vista del referendum costituzionale sulla riforma della magistratura per cui si voterà il 22 ed il 23 di marzo. [...]

Pisa
Economia e Lavoro
27 Febbraio 2026

"Contrasto a guide turistiche abusive, sicurezza e decoro in Piazza Duomo": le richieste di Confcommercio al Comune di Pisa

Contrasto all'abusivismo e alla proliferazione di figure irregolari, massima attenzione alla sicurezza e al decoro nell'area monumentale di Piazza del Duomo. Queste le principali richieste sollevate da Confcommercio Pisa, presente con [...]

Toscana
Attualità
27 Febbraio 2026

"È giusto dire NO": il Comitato in Toscana intensifica gli incontri pubblici

Prosegue e si intensifica in tutta la Toscana il ciclo di incontri pubblici promossi dal Comitato “È giusto dire NO” in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina