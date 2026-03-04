Tragedia a Prato: muore una ragazza di 15 anni per malore improvviso

Cronaca Prato
Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio in viale Galilei, in casa della giovane. Sul posto 118 ed elisoccorso: inutili le manovre di rianimazione

Tragedia oggi a Prato dove una giovane di 15 anni, nonostante i soccorsi, è deceduta. Da quanto è emerso sarebbe stata colta da un malore. Ancora non chiare le cause.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 4 marzo, in viale Galilei. La ragazza, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe sentita male mentre si trovava in casa. Subito è scattata la chiamata al 112 e l'intervento del personale del 118. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso Pegaso, ma purtroppo le manovre di rianimazione non hanno avuto esito positivo.

L'elicottero è atterrato al campo sportivo Faggi e, per permettere le operazioni di emergenza, la polizia locale di Prato ha temporaneamente chiuso al traffico via Capponi.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del malore.

