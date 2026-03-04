Il 'Premio Pozzale' si apre al territorio: appuntamenti a Pozzale, Avane, Ponte a Elsa e Santa Maria

Il Premio Pozzale-Luigi Russo è in allestimento per l'edizione 2026, con il Comitato Organizzatore e la Giuria che stanno facendo la prima selezione di libri usciti nel 2025, da cui verranno premiati i libri vincitori.

Ma proprio seguendo la volontà del Comitato di valorizzare le tante opere selezionate e di portare lo spirito del Premio anche in altri periodi dell'anno e in altri luoghi della città che nasce Il Pozzale diffuso, un calendario di 4 appuntamenti dove gli autori di 4 dei libri selezionati nella 72esima edizione presenteranno le loro opere.

Gli appuntamenti primaverili seguiranno il seguente calendario

- Venerdì 13 marzo 2026, ore 17.00, Casa della Memoria di Santa Maria (via Livornese, 42): Rosa Matteucci presenta Cartagloria, premiato come Libro dell'Anno 2025 secondo la trasmissione Fahrenheit di Radio3

- Venerdì 17 aprile 2026, ore 17.30, EcoPark di Ponte a Elsa (via Dino Caponi): Giulia Lombezzi presenta L'estate che ho ucciso mio nonno;

- Mercoledì 8 maggio 2026, ore 17.30, Circolo ARCI di Pozzale (Via Sottopoggio per S. Donato, 23): Ciriaco Offeddu presenta Istella Mea;

- Giovedì 14 maggio 2026, ore 17.30, La Vela Margherita Hack di Avane (via Magolo, 32): Vera Gheno presenta Grammamanti.

L'assessore alla Cultura ringrazia per questa rinnovata sensibilità del Comitato verso un Premio Pozzale 'diffuso' e aperto anche fuori dai luoghi più istituzionali, perché riporta alle origini del Premio. Il Pozzale forma le coscienze e stimola le persone comuni, essendo nato auspicando l'incontro tra intellettuali e lavoratori. Già nell'edizione 2025 la mostra con le foto d'epoca erano un impegno forte per ricordare le origini del Premio, proprio a Pozzale. E con questa rassegna saranno Pozzale, Avane, Ponte a Elsa e Santa Maria le frazioni toccate per eventi culturali di alto livello, con autori riconosciuti e in caso premiati anche a livello nazionale, come Rosa Matteucci che ha visto il suo Cartagloria proclamato "Libro dell'anno 2025" dalla trasmissione Fahrenheit di Rai Radio3.

La presidente del Comitato Organizzatore del Premio Pozzale, Francesca Cecchi, ha commentato: "Sono davvero orgogliosa del fatto che il Comitato del Premio abbia proposto e sostenuto l’idea di un Pozzale 'diffuso': è un progetto che vede il Premio in un’ottica aperta, sia oltre il confine dei tempi e degli spazi della premiazione, che oltre la cerchia ristretta alla sola terna dei libri vincitori. La rosa di libri selezionati dalla Giuria offre un assortimento di letture multiformi, e tutte di alta qualità: gli incontri con gli autori sono stati pensati per valorizzare la ricca diversità del Premio Pozzale e saranno organizzati nelle frazioni di Empoli per ribadire il forte legame del nostro premio letterario con la cittadinanza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

