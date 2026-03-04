Referendum Giustizia, quinto incontro del Comitato empolese del NO

Ancora un incontro organizzato dal Comitato empolese della Società Civile per il NO, il quinto per la precisione, a ormai pochi giorni dal referendum del 22-23 Marzo.

Da molti mesi, il governo attacca il lavoro della magistratura ed esprime insofferenza verso il controllo di legalità. Per esempio, la presidente del Consiglio ha parlato dell’esigenza di “fermare l’invadenza” della magistratura rispetto alle decisioni del potere politico (in relazione ai doverosi controlli della Corte dei Conti, che tutela i soldi raccolti con le tasse pagate dai cittadini).

Ha detto inoltre che spesso la magistratura “vanifica il lavoro delle forze di sicurezza”, menzionando casi in cui i giudici sono intervenuti annullando misure di fermo, detenzione o espulsione applicando le leggi esistenti a garanzia dei cittadini. Il ministro della Giustizia Nordio addirittura lamenta che i dirigenti dell’opposizione “sanno benissimo quanto sia stata limitata la sovranità della politica davanti all’invadenza delle procure” e li biasima perché, opponendosi alla riforma, “compromettono la loro

libertà di azione di domani”.

Ma l’indipendenza della magistratura serve proprio a far si che il potere giudiziario possa limitare il potere esecutivo e controllare che rispetti le leggi, a tutela di tutti i cittadini. È uno dei cardini delle democrazie liberali, che non a caso oggi è sotto attacco in molti Paesi, in Europa e nel mondo.

Altrimenti la legge non è uguale per tutti. Tutte queste dichiarazioni pubbliche del governo confermano le preoccupazioni per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura.

Se ne discuterà quindi Martedì 10 Marzo al Circolo Arci di Marcignana insieme a Roberta Santoni Rugiu, consigliera della Corte d'Appello di Firenze. Appuntamento per le ore 21.

Fonte: Ufficio stampa