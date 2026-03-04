Restauro monumento Niccola Pisano, partito il cantiere

Attualità Pisa
Iniziati in questi giorni i lavori di restauro del monumento dedicato a Niccola Pisano, in piazza del Carmine

Iniziati in questi giorni i lavori di restauro del monumento dedicato a Niccola Pisano, in piazza del Carmine. I lavori sono affidati alla “Faberestauro” di Prato, impresa specializzata nel restauro di beni culturali, consistono nella pulitura, consolidamento e messa in sicurezza delle superfici, con tecniche rispettose dei materiali originari. La pulitura del monumento marmoreo è a cura dell’impresa “Restauro Italia” di Camaiore.

È prevista la rimozione di depositi superficiali, croste nere e attacchi biologici, la sigillatura di fessurazioni e il consolidamento dei materiali. Il cantiere terminerà entro la metà di maggio e non comporterà modifiche alla viabilità della piazza, permettendo a residenti e visitatori di continuare a usufruire dell’area. L’intervento, dell’importo di poco superiore a 20mila euro di risorse proprie, rientra nel programma di manutenzione e valorizzazione dei monumenti cittadini che l’Amministrazione comunale sta portando avanti.

La scultura, in marmo bianco di Carrara, venne realizzata dallo scultore Salvino Salvini nel 1862. Raffigura l’architetto e scultore Niccola Pisano, maestro del Duecento italiano. L’opera, su un basamento in marmo bardiglio e tre gradini in arenaria, venne collocata nell’attuale piazza nel 1926, dopo essere rimasta originariamente al Camposanto Monumentale

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

