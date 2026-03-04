Rinnovo del contratto del comparto ricettivo: intesa raggiunta a Firenze tra Filcams Cgil e Federalberghi

È stato sottoscritto lunedì scorso il rinnovo del contratto territoriale del comparto ricettivo tra Federalberghi Firenze e Filcams Cgil Firenze, presso la sede fiorentina dell’associazione.

Si tratta di una contrattazione che nella città metropolitana di Firenze si era fermata nel lontano 2009 e che certamente aveva la necessità di una sua importante ridefinizione per i tanti cambiamenti intervenuti nel sistema turistico ricettivo, nonché per i crescenti bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Molti gli elementi innovativi presenti nell’ipotesi di accordo a partire da un premio di risultato legato all’andamento economico di ogni impresa, e soprattutto da un sistema di norme tese a rafforzare i principi di legalità e i processi di riunificazione.

Oltre al riconoscimento del contratto nazionale di Federalberghi come vero e proprio riferimento per il necessario contrasto al dumping contrattuale in tutto il settore, assume infatti particolare rilievo una diversa visione dell’istituto dell’esternalizzazione dei servizi e la spinta in cambio di una stagionalità contrattata, verificata e certificata nel pieno rispetto delle normative legali e contrattuali vigenti. Una vera e propria inversione di tendenza rispetto a quanto si è registrato negli ultimi vent’anni non solo in questo territorio ma in tutto il panorama nazionale.

Non meno rilevanti le norme disciplinate in tema di appalti, salute e sicurezza, conciliazione dei tempi vita e di lavoro, violenza di genere.

“È stato un confronto lungo e complesso – ha dichiarato il segretario generale Filcams Cgil Firenze Maurizio Magi -, ma alla fine è prevalsa da parte di tutti la consapevolezza che la fase delle esternalizzazioni e degli appalti, da noi da sempre contrastata, si fosse ormai da tempo abbondantemente esaurita e che quindi occorresse finalmente fare un salto di qualità non solo sul fronte della riqualificazione del lavoro, che in troppi casi deve ancora riconquistare una sua piena dignità, ma anche su quello dell’offerta turistico ricettiva. Siamo dunque soddisfatti dell’intesa, passeremo ora senz’altro al voto delle lavoratrici e dei lavoratrici per la sua definitiva approvazione”.

“Siamo soddisfatti dell’intesa raggiunta – spiega il Presidente di Federalberghi Firenze Francesco Bechi -, non solo per un rinnovo di un contratto territoriale fermo da molti anni per la tutela e la gratificazione dei nostri collaboratori, ma anche per questa nuova visione di alcuni istituti contrattuali che permette di bilanciare le esigenze delle imprese all’andamento del settore”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

