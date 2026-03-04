Ruba al supermercato e colpisce un agente durante la fuga: arrestato a Viareggio

Un 33enne senza fissa dimora accusato di rapina impropria dopo il furto in un Conad City

È stato arrestato dalla polizia di Stato un 33enne di origine marocchina, senza fissa dimora, accusato di rapina impropria dopo un furto in un supermercato Conad City di Viareggio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe occultato della merce sotto la giacca oltrepassando le casse senza pagare. L’allarme ha fatto intervenire rapidamente una squadra volante del Commissariato di Viareggio, che è riuscita a rintracciarlo poco distante dal punto vendita.

Durante il tentativo di fuga il 33enne avrebbe colpito al volto uno degli agenti, che è stato poi medicato e ha ricevuto una prognosi di alcuni giorni. I poliziotti sono comunque riusciti a immobilizzare l’uomo e a condurlo in commissariato.

Al termine delle procedure è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e trasferito nel carcere di Lucca.

