Salute, al via il 17 marzo nuovo gruppo antifumo dei Lilt Firenze

I benefici si vedono subito e crescono nel tempo: dopo 24 ore diminuisce il rischio di attacco cardiaco, dopo 72 ore respirare diventa più facile e via via che passano i giorni e le settimane, la funzionalità polmonare aumenta, migliora la circolazione, si cammina con più facilità. Dopo 5 anni il rischio di morire di cancro del polmone è dimezzato, dopo 10 il rischio sarà simile a quello di chi non ha mai fumato.



Dire addio alla sigarette fa bene alla salute e alla mente ed è possibile: lo fa 70% dei partecipanti al corso antifumo organizzato da Lilt Firenze.

Il 17 marzo partirà una nuova sessione del gruppo anti fumo. Gli incontri, otto in totale, si svolgeranno nella sede Lilt di viale Giannotti, ogni martedì e ogni venerdì dalle 19.30 alle 21 e verranno condotti dalla dottoressa Silvia Marini, psicologa e psicoterapeuta.

“Il nostro metodo punta sulla motivazione personale: per dire addio alle sigarette è fondamentale individuare per ciascuno quella giusta” spiega Marini. “Durante gli incontri puntiamo a risolvere gli aspetti psicologici della dipendenza dal fumo, il gruppo poi favorisce la condivisione e genera solidarietà; fornisce rinforzi e soluzioni soprattutto nei momenti di difficoltà, inevitabili in un percorso di uscita da una dipendenza".

Il percorso è graduale.

“Si articola in tre fasi: la prima consiste nell’analisi delle motivazioni personali ed emotive che spingono il fumatore ad accendere una sigaretta, la seconda in una prova di astinenza- stop al fumo, l'ultima è centrata sul mantenimento e il sostegno alla nuova condizione di non fumatore” conclude Marini.

“Il tumore del polmone è tra i più frequenti tipo di cancro nei paesi occidentali, tra cui l’Italia, e il fumo di sigaretta ne è la principale causa” afferma Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze. “Ma smettere di fumare è possibile: come Lilt Firenze organizziamo corsi antifumo e incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sui rischi del tabagismo”.

Per informazioni: tel 055.576939.

Fonte: Lilt Firenze