Santa Croce, due persone senza dimora trovano casa grazie ai percorsi sociali e all'inclusione abitativa

Due persone che per le circostanze della vita, da tempo vivevano per strada, dagli scorsi giorni grazie a un lavoro promosso dall'amministrazione Giannoni e curato dall'assessore alle politiche sociali Sonia Boldrini con la Società della salute, hanno una casa dove vivere. Il lavoro sviluppato dall'assessore Boldrini e dall'ufficio Casa, per la parte di competenza del comune è stato inserito nel progetto percorsi di dignità e punta all'inclusione abitativa.

“Con gli uffici - spiega l'assessore Boldrini - abbiamo creduto fermamente in questi percorsi sociali, nati dalla precisa volontà di offrire a due persone della nostra comunità una reale opportunità di riscatto. L'obiettivo primario è stato quello di restituire loro la dignità che una vita non sempre facile aveva messo a dura prova, offrendo un'alternativa concreta alla precarietà della roulotte attraverso la messa a disposizione di un appartamento in condivisione. Abbiamo potuto realizzare questo percorso grazie al lavoro costante e alla sinergia con la SdS Empolese Valdarno Valdelsa. Queste persone sanno che oggi possono contare con fiducia su questa amministrazione e sulla Società della Salute. Crediamo che questi progetti aiutino le istituzioni stesse a crescere: esserci nel momento giusto permette di comprendere il valore profondo dell’umanità proprio attraverso chi si trova in difficoltà. Oggi più che mai, la nostra amministrazione vuole essere la spalla su cui i cittadini più fragili possono appoggiarsi."

Fondamentale è stato oltre a quello del dell'amministrazione comunale attraverso l'assessore Boldrini, l'impegno della Sds dove spiegano: “Il lavoro del comune è stato importante come quello delle associazioni del territorio. Non si è trattato di una semplice assegnazione abitativa, ma di un complesso percorso di progettazione personalizzata. Il servizio sociale ha svolto un ruolo centrale nella valutazione dei bisogni specifici e nel coordinamento tra gli enti pubblici e il terzo settore, garantendo che la soluzione trovata fosse non solo dignitosa, ma anche inclusiva.L’accesso all’abitazione rappresenta infatti il primo passo fondamentale di un progetto più ampio, volto a restituire dignità e autonomia ai beneficiari, sottraendoli alla condizione di isolamento e precarietà in cui versavano. L'iniziativa testimonia ancora una volta l’efficacia del modello di welfare integrato del territorio, dove la cooperazione tra pubblico e privato sociale diventa lo strumento chiave per non lasciare indietro nessuno”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa