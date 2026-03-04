Servizio civile universale, a Santa Croce disponibili 11 posti per 4 progetti

C'è tempo fino alle 14 di mercoledì 8 aprile per presentare la candidatura al servizio civile universale. Al bando possono partecipare i giovani che hanno un'età compresa tra i 18 e 28 anni (è necessario non avere compiuto i 29 anni).

Ente capofila per il Valdarno è il comune di Santa Croce sull'Arno e i comuni dove sono dislocati i posti nei vari ambiti sono Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, San Miniato, Fucecchio, Montopoli in Valdarno, Empoli. Inoltre da quest'anno la Società della Salute ha sviluppato un proprio progetto che prevede 4 posti, anche se dal punto di vista operativo in parte continua a fare capo al comune di Santa Croce.

A Santa Croce gli ambiti dei progetti sono 4 e i posti complessivi sono 11.

Biblioteche condivise prevede 2 posti il progetto dedicato all’innovazione dei servizi bibliotecari. I volontari affiancheranno le attività della biblioteca di Santa Croce sull’Arno, contribuendo a rendere gli spazi culturali sempre più aperti e inclusivi. Lo stesso progetto con altri posti è previsto anche per gli altri comuni del Valdarno.

Il progetto Orizzonti educativi che a Santa Croce ha 4 posti invece è rivolto a chi vuole mettersi alla prova nel campo dell’educazione. I ragazzi che verranno selezionati opereranno nei nidi d’infanzia, nei Ciaf e centri giovani. Anche in questo caso altri posti sono previsti nelle strutture degli altri comuni del Valdarno.

Il progetto Rsa Aperte che a Santa Croce prevede 2 posti per il servizio civile universale prevede per i volontari un'attività ad alta sensibilità sociale, rivolta al supporto delle attività di animazione nelle strutture per anziani di Santa Croce sull’Arno. Altri posti sono stati individuati anche dal comune di San Miniato.

Il quarto progetto è Verso il Pubblico e a Santa Croce prevede 3 posti. Obiettivi del progetto, che mira a rendere la pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, è favorire l'accessibilità e la partecipazione. Oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, sono previsti posti anche negli altri comuni del Valdarno. Complessivamente i posti previsti per il Servizio civile universale nei comuni del Valdarno e dell'empolese sono 52, con una crescita di 7 unità rispetto allo scorso anno.

A sottolineare l’importanza di questa opportunità per i giovani è il sindaco Roberto Giannoni: “Le 52 posizioni disponibili rappresentano un impegno corale del nostro territorio per offrire ai giovani non solo un sostegno economico, ma una vera palestra di vita. Il servizio civile – spiega Giannoni - è un’occasione straordinaria per crescere, acquisire competenze e contribuire in modo concreto al benessere della comunità. Invitiamo i ragazzi a non aspettare l’ultimo giorno per informarsi allo Sportello Servizio Civile Universale e Regionale del Comune di Santa Croce sull’Arno”.

Annalisa Buti, consigliere con la delega alle politiche giovanili aggiunge: “Il Servizio Civile rappresenta un ponte tra scuola e lavoro, ma soprattutto un’esperienza di cittadinanza attiva. È un percorso che arricchisce non solo il curriculum, ma anche il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità”.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore. È previsto un assegno mensile di 519,47 euro, oltre alla possibilità di ottenere crediti formativi universitari dal momento che può sostituire le attività di tirocinio universitario. Inoltre nei concorsi pubblici il 15 per cento dei posti è riservato a chi conclude il percorso senza demerito. Un’esperienza che quindi diventa significativa sia dal punto di vista umano che professionale, spendibile nel curriculum vitae. La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) tramite SPID o CIE.

Per rintracciare più facilmente le sedi di progetto è possibile utilizzare i codici elencati nella scheda allegata e comunque tutte le istruzioni complete, per presentare la domanda sono al seguente link: https://comune.santacroce.pi.it/documento_pubblico/servizio-civile/

