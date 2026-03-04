Soleil: in Toscana un modello integrato contro lo sfruttamento dei lavoratori migranti

Dall’emersione dello sfruttamento lavorativo alla presa in carico socio-sanitaria, lavorativa e abitativa: è il progetto Soleil (Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale), sostenuto da fondi europei, nazionali e regionali, che in Toscana vede coinvolti Regione, Cgil, L’Altro Diritto, Caritas, Arci, Oxfam, Anci, Arti, Smile – l’agenzia formativa della Cgil regionale – e altri soggetti, con l’obiettivo di accompagnare l’inclusione di persone migranti vittime di sfruttamento soprattutto in alcuni settori come agricoltura, moda, servizi, nautica.

E per raccontare l’attività all’interno di Soleil e tracciare le traiettorie future stamani si è svolto a Firenze il convegno “Tutelare il lavoro, contrastare lo sfruttamento”, organizzato da Cgil Toscana, Soleil, Smile e Regione Toscana, a cui hanno partecipato Maurizio Landini (segretario generale Cgil), Luca Tescaroli (Procuratore della Repubblica a Prato), Eugenio Giani (presidente Regione Toscana) e Alberto Lenzi (assessore al lavoro Regione Toscana). Protagonisti della mattinata, insieme a sindacalisti, sindacaliste, avvocati, dirigenti della Regione, anche alcuni lavoratori e lavoratrici che si sono emancipati da situazioni di sfruttamento.

“L’iniziativa ha confermato come in Toscana stia prendendo forma un modello integrato di intervento che unisce presa in carico, tutela, formazione, contrattazione, rappresentanza e tutela legale, con l’obiettivo di fare quadrato contro ogni forma di sfruttamento, in particolar modo verso le persone con background migratorio, e intervenire sul modello di sviluppo per promuovere sostenibilità e legalità. Questo modello toscano di lotta allo sfruttamento lavorativo, tramite la presa in carico integrata e la forte relazione con l’azione sindacale, può diventare un esempio da seguire, e per questo chiediamo alla Toscana che si passi dalla sperimentazione a una forma strutturale che preveda una cornice normativa e risorse adeguate. Proponiamo che la Regione Toscana sia la prima regione in Italia ad introdurre indici di coerenza in agricoltura nella legge contro lo sfruttamento annunciata da Giani, come l’Umbria fu anni fa la prima regione a introdurre indici di congruità in edilizia”, ha spiegato la Cgil Toscana.

I NUMERI

Nell’ultimo anno e mezzo, Soleil ha coinvolto oltre mille persone (LA NOTA DELLA REGIONE)

Parallelamente, la Filctem Cgil e la Cgil hanno dato vita ad una azione sindacale, contrattuale, sperimentale e specifica di contrasto allo sfruttamento lavorativo nel distretto della moda fiorentino. In 14 aziende 487 lavoratori che lavoravano nelle filiere e negli appalti sono stati internalizzati dalla committenza o ricollocati (in totale sono stati gestiti 750 casi), mentre per altri 350 è stata fatta una contrattazione di secondo livello. 15 sono stati poi gli accordi quadro del sindacato per il reinserimento lavorativo con imprese, gruppi e associazioni datoriali. “Questo caso dimostra che il combinato tra la presa in carico individuale e l’azione contrattuale collettiva può essere una grande leva di contrasto allo sfruttamento lavorativo”, hanno detto Cgil e Filctem.

IL CONVEGNO

Ad aprire i lavori è stato Paolo Gozzani, Segretario CGIL Toscana, che nel suo saluto introduttivo ha sottolineato la necessità di rafforzare strumenti sindacali, istituzionali e territoriali per contrastare sfruttamento e illegalità, costruendo risposte integrate e strutturali. Il cuore dell’incontro è stato dedicato alla “voce dei protagonisti e delle protagoniste”. Simone Cappelli, dirigente del settore lavoro della Regione, ha spiegato le modalità del modello di presa in carico integrata, spiegando come orientamento, tutela legale e accompagnamento al lavoro rappresentino un nuovo paradigma di intervento sociale. Chiara Bianchi, coordinatrice CGIL Toscana del progetto SOLEIL, ha illustrato come l’innovazione organizzativa abbia trasformato la contrattazione. La lavoratrice Mariela ha raccontato in prima persona l’esperienza di presa in carico, mentre attraverso una video-testimonianza sono emerse le storie dei partecipanti ai corsi SOLEIL realizzati da SMILE Toscana (oltre cento le persone coinvolte dallo scorso dicembre a ora, tra gestione del magazzino, diritto del lavoro, lezioni d’italiano), evidenziando il ruolo centrale della formazione nei percorsi di emancipazione. L’avvocata Valentina Mannini ha approfondito il tema delle inchieste e degli strumenti giuridici contro lo sfruttamento, collegandosi alle esperienze concrete maturate nei territori. Sul distretto moda fiorentino sono intervenuti Alessandro Picchioni, Segretario FILCTEM CGIL Firenze, insieme ai lavoratori Ahmed, Mahmud e Khaleda, portando testimonianze dirette sulle condizioni di lavoro nel settore moda e sulle azioni di tutela messe in campo. Il lavoro in équipe nella Camera del Lavoro di Firenze è stato al centro dell’intervento di Ilaria Lani, Segretaria CGIL Firenze, affiancata dalla testimonianza del rider Haider. Un focus specifico è stato dedicato all’agricoltura con Andrea Biagianti, Segretario generale FLAI CGIL Siena, e il mediatore WaqarKhalid, che hanno ripercorso il passaggio dalle Brigate del Lavoro Flai (protagoniste di campagne informative e sindacali anti sfruttamento tra i lavoratori in agricoltura) al protocollo di legalità, come esempio concreto di contrasto al caporalato.

E’ arrivata poi la testimonianza di un lavoratore sul settore nautico, affiancato da Nicola Del Vecchio, Segretario generale CGIL Massa Carrara, che ha evidenziato come dalla denuncia possa nascere una nuova prospettiva di vita e di lavoro dignitoso. A tracciare le traiettorie per il 2026 è stata Gessica Beneforti, Segretaria CGIL Toscana, che ha rilanciato il percorso “FaQ – Facciamo Quadrato” come piattaforma di coordinamento delle esperienze territoriali e di rafforzamento delle reti contro lo sfruttamento. Le conclusioni sono state affidate al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all’Assessore al Lavoro Alberto Lenzi, al Procuratore della Repubblica di Prato Luca Tescaroli e al Segretario Generale CGIL Maurizio Landini, che hanno ribadito la centralità dell’alleanza tra istituzioni, magistratura e sindacato per affermare legalità, diritti e dignità del lavoro.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

